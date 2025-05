Kiev | Mosca ignora l' offerta di tregua e attacca al fronte | Prima telefonata Zelensky-Papa il leader ucraino | L' ho invitato a Kiev

Kiev denuncia l'ignoro da parte di Mosca dell'offerta di tregua, e le forze russe intensificano gli attacchi al fronte. Zelensky contatta Papa Francesco, invitandolo a Kiev. Intanto, il Cremlino rifiuta le richieste di pace e l'Ue avvia una task force per integrare le industrie della Difesa ucraina. La situazione resta tesa e complessa.

Il Cremlino: "Non accettiamo ultimatum". Task force con l'Ue per integrare le industrie della Difesa ucraina

