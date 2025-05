Kiev la tregua è finita | Mosca bombarda l’Ucraina con 108 droni Colpito un treno merci

In breve da Zazoom:

Il leader di Kiev ha inviato un appello alla Russia per un cessate il fuoco preventivo in preparazione ai negoziati previsti in Turchia. Tuttavia, la proposta è stata respinta da Putin. Nel frattempo, le tensioni sono rinate, con Mosca che ha bombardato l'Ucraina con 108 droni, colpendo un treno merci e segnando una nuova escalation nel conflitto.

Il leader di Kiev, in risposta alla proposta russa di organizzare negoziati diretti in Turchia il prossimo giovedì, ha infatti chiesto alla Russia di procedere con un cessate il fuoco preventivo in vista delle possibili trattative. Putin non ha accettato la propostaL'articolo Kiev, la tregua è finita: Moscabombardal’Ucraina con 108 droni. Colpito un trenomerci proviene da Il Difforme. 🔗Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Kiev, la tregua è finita: Mosca bombarda l’Ucraina con 108 droni. Colpito un treno merci

Su altri siti se ne discute

Mosca attacca Kiev alla vigilia della sua tregua. “Armare l’Ucraina per arrivare alla pace”: la “teoria del porcospino” di Von der Leyen - Putin aveva proposto una tregua dall’8 al 10 maggio all’Ucraina, in vista delle celebrazioni degli 80 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, che vedranno il 9 maggio sfilare i militari sulla Piazza Rossa per la Festa della Vittoria sul nazismo. Ma alla vigilia del temporaneo cessate il fuoco, Mosca ha attaccato Kiev con un drone, causando due morti e sette feriti. I detriti sono caduti su un edificio residenziale nel quartiere Shevchenkivsky, ha dichiarato il sindaco di Kiev Klitschko, mentre i servizi di emergenza hanno affermato che due corpi sono stati rinvenuti durante le ... 🔗Leggi su ilfattoquotidiano.it

Usa: "Stop alla mediazione senza proposte concrete Mosca-Kiev" | Russia, Lavrov: "Tregua di Putin significa l'avvio di negoziati diretti" - Il cessate il fuoco, come reso noto da Putin, sarà dall'8 al 10 maggio. Zelensky chiede di "non regalare" alcun territorio al suo omologo russo. Medvedev minaccia "Svezia e Finlandia "anche con il nucleare" 🔗Leggi su tgcom24.mediaset.it

Ucraina, al via i 3 giorni di tregua decisi da Putin, Kiev: “Russia ha bombardato Sumy”, Mosca: “Abbattuti 9 droni ucraini” - In questo arco di tempo cesseranno le ostilità: si tratta della seconda volta che accade in quanto Putin aveva annunciato una tregua di 30 ore per Pasqua Al via i 3 giorni di tregua in Ucraina decisi da Putin a fine aprile. Il presidente russo ha scelto di porre fine alle ostilità per 3 giorn 🔗Leggi su ilgiornaleditalia.it

Su questo argomento da altre fonti

Volenterosi a Kiev, Zelensky: «Piano d’azione in 4 punti, Trump d’accordo»; Kiev, finita tregua, abbattuti nella notte 60 droni russi su 108; Kiev, finita tregua, abbattuti nella notte 60 droni russi su 108; La «tregua» di Pasqua è finita. Putin: «Valuteremo l'offerta di Kiev». 🔗Su questo argomento da altre fonti

Kiev, finita tregua, abbattuti nella notte 60 droni russi su 108 - Finita alla mezzanotte locale la tregua di tre giorni concessa da Mosca, dalle 2 di notte locali (l'una in Italia) sono ripresi i bombardamenti russi sull'Ucraina: le forze di difesa ucraine hanno reg ... 🔗msn.com

I Volenterosi a Kiev: 'Tregua subito o sanzioni a Mosca' - Lo show, sulle prime, ha suscitato la rabbia del Cremlino. Vladimir Putin, ha notato il portavoce Dmitry Peskov, è "disposto al dialogo" ed è l'Europa a mostrarsi aggressiva. E poi ha sottolineato ... 🔗ansa.it

Guerra Ucraina, a Kiev il vertice dei Volenterosi: «Tregua subito o sanzioni a Mosca». E il Cremlino ci pensa: «Valuteremo la proposta» - Macron, Starmer, Merz, Tusk (e non solo). A Kiev, in occasione del vertice della Coalizione dei Volenterosi, erano presenti tutti i partner, in presenza ... 🔗msn.com