Kevin Spacey torna in The Awakening thriller d’azione tra cospirazioni e misteri internazionali

Kevin Spacey torna sul grande schermo con "The Awakening", un avvincente thriller d'azione che esplora cospirazioni e misteri internazionali. Diretto da Matt Routledge, il film promette adrenalina e suspense, mentre i protagonisti si trovano coinvolti in un intrigo globale che mette alla prova le loro capacità e il loro coraggio. Preparati a un'esperienza cinematografica mozzafiato.

Nel panorama cinematografico, si apre un nuovo capitolo con l'arrivo di Kevin Spacey nel cast di The Awakening, thriller d'azione che intreccia tensione e misteri globali. Ambientato tra intrighi e una corsa contro il tempo, il film, diretto da Matt Routledge, sta venendo ultimato nei rinomati Pinewood Studios e sarà presentato al mercato di Cannes.

Cosa riportano altre fonti

