Liam Payne, simbolo della pop music con gli One Direction, stava scrivendo il suo nuovo capitolo a 31 anni, tra una carriera solista in crescita e il ruolo di padre. Con il sogno di un matrimonio con Kate Cassidy, il futuro sembrava luminoso. Tuttavia, nell’ottobre 2024, una tragedia ha colpito: la sua tragica caduta da un balcone a Buenos Aires ha interrotto bruscamente la sua esistenza, lasciando un vuoto incolmabile.

Liam Payne era diventato famoso in tutto in modo con gli One Direction. A 31 anni aveva ancora tutto da scrivere: una carriera solista in ripresa e un figlio da crescere. E, pare, un matrimonio in vista con la fidanzata KateCassidy. Ma nell’ottobre del 2024, tutto si è fermato: la tragica caduta dal balcone di un hotel a Buenos Aires ha messo fine alla sua vita, lasciando dietro di sé un’eredità milionaria e tante domande ancora senza risposta. La dolorosa reunion degli One Direction per il funerale di Liam Payne X Liam Payne: il figlio di 8 anni eredita 28 milioni di euroNel Regno Unito, la legge è chiara: chi muore senza aver redatto un testamento e non ha un coniuge né un partner civile, lascia il proprio patrimonio al figlio diretto. 🔗Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Kate Cassidy, ultima compagna del cantante, resta a mani vuote.

