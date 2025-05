Karate | Italia sontuosa agli Europei 2025 Yerevan feudo azzurro

L'Italia del karate ha brillato agli Europei 2025 di Yerevan, conquistando un prestigioso bottino di 12 medaglie: 3 ori, 2 argenti e 7 bronzi. Lo squadrone azzurro ha mostrato determinazione e concentrazione fin dalle prime gare, affermando il suo dominio in un feudo che si è rivelato davvero sontuoso per i nostri atleti.

Il bilancio parla da solo: 12 medaglie complessive di cui 3 ori, 2 argenti e 7 bronzi. Un bottino pazzesco quello che l'Italia del Karate e del paraKarate si è portata a casa dagliEuropei di Yerevan.Lo squadrone azzurro è parso presente, focalizzato e desideroso di vincere medaglie, sin dal primo giorno in tutte le specialità e categorie in agenda in Armenia.I leader della nazionale, sia nel kata sia nel kumite, hanno risposto presente trascinando tutto il resto del gruppo in un crescendo che è partito dalla tecnica straordinaria di Terryana D'Onofrio e si è concluso con il combattimento straordinario della squadra maschile di kumite."Abbiamo concluso questi Campionati Europei e siamo molto soddisfatti delle medaglie vinte. I medaglieri tra Karate e paraKarate – ha affermato il DTN Luca Valdesi al sito federale – sono divisi e noi siamo riusciti a prendere il quinto posto, ma ben 4 medaglie, nel paraKarate e addirittura il secondo posto nel medagliere generale del Karate.

Karate: Italia, cinque medaglie agli Europei 2025! Terryana D’Onofrio e Mattia Allesina sono d’oro - La prima giornata di finali agli Europei 2025 di karate si apre nel migliore dei modi per l’Italia, che sui tatami di Yerevan conquista ben 5 medaglie.Dopo tre medaglie consecutive, per Terryana D’Onofrio arriva l’oro nel kata femminile. La karateka azzurra, resasi autrice di un percorso splendido percorso, supera nell’ultimo la francese Helvetia Taily, con il risultato di 42.10 a 41.60 vivendo l’apoteosi in Armenia: ““Ce l’ho fatta! – rivela al sito FIJLKAM – Non è stato facile riconquistare una finale europea, anche quest’anno con sorteggi molto difficili. 🔗Leggi su oasport.it

Karate: agli Europei c’è ancora l’Italia! Kumite per l’oro e per il bronzo. Parakarate: 3 medaglie - La spedizione azzurra agli Europei 2025 di karate non smette di regalare emozioni. A Yerevan arriva un’altra grande giornata per i colori italiani sui tatami armeni.Nei tornei a squadre di kumite, la scuola nostrana fa vedere tutto il suo talento. La formazione maschile, composta da Crescenzo, Maresca, De Vivo, Fiore, Martina, Avanzini e Marino, difenderà il suo titolo nella finalissima di domenica prossima contro la Croazia dopo aver battuto nell’ordine la Slovacchia, la Bosnia (doppio 3-1) e la Francia (3-0). 🔗Leggi su oasport.it

Karate: Italia super agli Europei 2025! Magica Erminia Perfetto e la squadra maschile di kata - Dopo la giornata inaugurale di ieri, continuano a Yerevan gli Europei 2025 di karate. E proseguono al meglio per l’Italia che, in seguito all’ottenimento di 1 finale per l’oro e 4 possibilità per il bronzo, oggi ha incrementato il suo bottino di possibilità.Nella categoria dei -50 kg del kumite, Erminia Perfetto si esalta sino ad arrivare a giocarsi – sabato prossimo – la finale per l’oro, che sarà contro la croata Ema Sgardelli; in un percorso che l’ha vista battere la polacca Bernaciak (9-1) e l’ucraina Palashevska (8-1) nel girone iniziale e poi la la lettone Mihailova in semifinale con ... 🔗Leggi su oasport.it

