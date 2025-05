Karate ad Avezzano | 300 atleti e 1000 spettatori per un evento memorabile

Il Palazzetto dello Sport "Marini" di Avezzano ha vibrato di emozioni il 11 maggio 2025, ospitando il 1° Trofeo di Karate della Marsica "Città di Avezzano". Circa 300 atleti da diverse regioni italiane hanno animato la competizione, attirando oltre 1000 spettatori entusiasti per un evento che si è rivelato memorabile.

L'Aquila - Il Palazzetto dello Sport "Marini" di Avezzano ha ospitato ieri, 11 maggio 2025, il 1° Trofeo di Karate della Marsica "Città di Avezzano", una manifestazione che ha visto la partecipazione di circa 300 atleti provenienti da diverse regioni italiane. L'evento ha attirato oltre 1000 visitatori, tra familiari, tecnici e appassionati, confermando il capoluogo marsicano come punto di riferimento per le arti marziali. Organizzato dall'ASD Karate Lion Avezzano, guidata dal Maestro Sante Baldassarre, con il supporto del Maestro Benedetto Arnone della ASD CPGA Karate L'Aquila, il trofeo ha ricevuto l'autorizzazione della Federazione FIJLKAM e il patrocinio del CSEN, garantendo standard qualitativi elevati e riconoscimento ufficiale a livello federale. Le competizioni si sono svolte su più tatami, con atleti di età compresa tra gli 8 e i 35 anni, suddivisi per categorie di peso e grado.

