K Sport | Orgoglio e Preparazione per la Finale Playoff contro Tolentino

Giuseppe Magi, allenatore del K Sport, riflette con orgoglio sulla stagione della sua squadra, che ha disputato uno spareggio intenso, culminato in una sfortunata serie di rigori. Sottolineando il valore del percorso effettuato in dieci mesi, Magi evidenzia come, nonostante le sfide, il gruppo abbia costruito una solida base puntando con determinazione ai playoff, accettando la competizione con spirito di giustizia e coraggio nel calcio.

"Dobbiamo essere Orgogliosi di aver disputato lo spareggio da protagonisti, tenendo bene a mente il percorso fatto dalla squadra in 10 mesi". Giuseppe Magi, tecnico del K Sport, al termine dello spareggio perso ai rigori. "In questi mesi – aggiunge – abbiamo costruito qualcosa di importante essendo partiti con l’obiettivo dei Playoff. Nel calcio è giusto mettersi in gioco accettando la vittoria e la sconfitta, di fronte abbiamo avuto una squadra molto forte che ha sbagliato qualcosina meno di noi, magari nei rigori. Alla fine ne esce un K Sport più squadra".Lo spareggio è una partita che poteva dare tanto ma poteva anche togliere tanto, e adesso i pesaresi devono smaltire la delusione in vista della FinalePlayoffcontroTolentino. "Ora – dice il tecnico – abbiamo la Finale con i cremisi, ma se vogliamo diventare grandi dobbiamo essere forti, rimuovendo l’amarezza e affrontare al meglio la prossima gara. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - K Sport: Orgoglio e Preparazione per la Finale Playoff contro Tolentino

