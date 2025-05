Juventus Women dieci bianconere convocate dal CT Soncin | ufficiale l’elenco dell’Italia Femminile per la Nations League La lista completa

Dieci calciatrici della Juventus Women sono state convocate dal CT Soncin per la Nazionale Femminile, in vista degli ultimi impegni della Nations League. L'elenco ufficiale è stato rilasciato, e le bianconere si raduneranno a metà maggio presso il CPO Giulio Onesti di Roma per un importante stage di preparazione.

JuventusWomen, sono dieci le calciatrici bianconereconvocate dal CT Soncin. l’elencodell’ItaliaFemminileLa Nazionale Femminile si radunerà a metà maggio presso il CPO Giulio Onesti di Roma per un breve stage in vista degli ultimi due impegni di NationsLeague. Venerdì 30 maggio le Azzurre affronteranno la Svezia allo stadio ‘Tardini’ di Parma, martedì 3 giugno a Swansea è invece in programma la sfida con il Galles. Sono dieci le calciatrici della JuventusWomenconvocate. Ecco la listacompleta.Portieri: Rachele Baldi (Inter), Francesca Durante (Fiorentina), Astrid Gilardi (Como), Laura Giuliani (Milan), Katja Schroffenegger (Como);Difensori: Valentina Bergamaschi (Juventus), Lisa Boattin (Juventus), Maria Luisa Filangeri (Fiorentina), Martina Lenzini (Juventus), Beatrice Merlo (Inter), Elisabetta Oliviero (Lazio), Julie Piga (Milan), Martina Rosucci (Juventus), Cecilia Salvai (Juventus), Angelica Soffia (Milan), Nadine Sorelli (Milan);Centrocampiste: Giorgia Arrigoni (Milan), Aurora Galli (Everton), Eleonora Goldoni (Lazio), Nadine Nischler (Como), Matilde Pavan (Inter), Eva Schatzer (Juventus), Annamaria Serturini (Inter), Emma Severini (Fiorentina), Flaminia Simonetti (Lazio), Martina Tomaselli (Inter);Attaccanti: Chiara Beccari (Juventus), Barbara Bonansea (Juventus), Agnese Bonfantini (Fiorentina), Michela Cambiaghi (Inter), Sofia Cantore (Juventus), Cristiana Girelli (Juventus), Margherita Monnecchi (Eibar), Elisa Polli (Inter), Martina Piemonte (Lazio). 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Women, dieci bianconere convocate dal CT Soncin: ufficiale l’elenco dell’Italia Femminile per la Nations League. La lista completa

Juventus Women Fiorentina 0-1 LIVE: Boquete colpisce, brutto approccio delle bianconere - di Mauro MunnoJuventus Women Fiorentina: sintesi, moviola, risultato, tabellino e cronaca del match valido per il campionato di Serie A femminile(inviato allo Stadio Pozzo di Biella) – La Juventus Women di Max Canzi affronta la Fiorentina nella terza giornata della poule scudetto Serie A femminile. Alle bianconere basta un punto per qualificarsi aritmeticamente alla prossima Champions.CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVEJuventus Women Fiorentina 0-1: sintesi e moviola2? Colpo di testa Cumark – Gira lei di testa sul primo palo su un cross da sinistra di Bonfantini.

Allenamento Juventus Women, le bianconere intensificano la preparazione del big match di campionato contro la Roma. Tutte le novità! – FOTO - di Redazione JuventusNews24Allenamento Juventus Women, è conto alla rovescia per l'esordio nella Poule Scudetto contro la Roma. Tutte le novità relative alla giornata di oggiDomenica, 2 marzo 2025 alle 15:30 va di scena la prima giornata della Poule Scudetto della Serie A femminile. Il "piatto" forte di questa domenica sarà la sfida tra la Juventus Women e la Roma bicampionessa d'Italia in carica.

Juventus Women Primavera, ufficiale il calendario alla Viareggio Cup 2025: quando giocano le bianconere. Girone, date e orari - di Redazione JuventusNews24Juventus Women Primavera, è ufficiale il calendario alla Viareggio Cup 2025: quando giocano le bianconere. Girone, date e orariLa Juventus Women Primavera parteciperà all'edizione 2025 della Viareggio Cup. Le bianconere sono inserite nel girone 2, e questo è il loro calendario:18 MARZOvs RAPPRESENTATIVA LNDCarrara – località Fossone (MS) / Campo sportivo "Duilio Boni" (ore 15)19 MARZOvs SPALAgliana (PT) / Stadio "Bellucci" (ore 15)Le finali si svolgeranno il 21 marzo, con questo calendario:5°/6° posto: Carrara – località Fossone (MS) / Campo sportivo ...

Italia Femminile, le convocate di Soncin: torna Rosucci, dieci bianconere - Nove giorni dopo la fine del campionato e tre dopo la finale di Coppa Italia tra Juventus e Roma, che si disputerà sabato 17 maggio a Como, la Nazionale Femminile si radunerà presso ...

Fiorentina Juventus Women 3-1: bianconere in hangover dopo la festa scudetto - Fiorentina Juventus Women: sintesi, moviola, risultato, tabellino e cronaca del match valido per il campionato di Serie A femminile La Juventus Women di Max Canzi perde con la Fiorentina nell'ottava g ...