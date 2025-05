Juventus un punto conquistato con la Lazio

In una serata di grande intensità, la Juventus ha strappato un pareggio alla Lazio, terminando 1-1 in una battaglia calcistica ricca di emozioni. Dopo aver trovato la rete nella ripresa, i bianconeri hanno dovuto affrontare l’inevitabile espulsione, che ha messo a dura prova la loro tenuta, culminando nel gol del pareggio della squadra avversaria. Un punto prezioso, ma sicuramente frutto di una partita combattuta.

Yildiz punto di riferimento della Juventus, Della Valle sicura: «Senza di lui è una squadra povera a livello qualitativo. Con la Lazio sarebbe stata tutta un’altra partita» - di Redazione JuventusNews24Yildiz Juve: Fabiana Della Valle, giornalista de La Gazzetta dello Sport, ha parlato così in esclusiva a Juventusnews24 dopo Lazio Juve del turcoIn esclusiva a Juventusnews24, la giornalista de La Gazzetta dello Sport Fabiana Della Valle ha pronunciato parole importanti nei confronti di Kenan Yildiz, squalificato contro Bologna e Lazio a causa del rosso rimediato col Monza. 🔗Leggi su juventusnews24.com

Tacchinardi lancia la Juventus: «Sono fiducioso per la partita di sabato contro la Lazio. Punto su questi due bianconeri» - di Redazione JuventusNews24Tacchinardi lancia la Juventus: le sue dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport in vista della sfida in programma sabato all’Olimpico contro la LazioAlessio Tacchinardi è intervenuto su La Gazzetta dello Sport per parlare della Juventus, attesa dalla sfida di sabato in casa della Lazio. Le sue dichiarazioni.TACCHINARDI – «Sono fiducioso per la partita con la Lazio e per la qualificazione Champions perché con Tudor rivedo una Juventus con un’anima. 🔗Leggi su juventusnews24.com

Il pareggio contro la Juventus non è un affare: la Roma deve vincere contro la Lazio - In questi giorni molti hanno definito il pareggio contro la Juventus un risultato da mettere in cassaforte. Se da una parte si considera sicuramente la qualità della rosa bianconera, dall’altra bisogna anche considerare il delicato momento nel quale si trova. Il cambio di allenatore è stato sicuramente un colpo difficile da digerire, ma che allo stesso tempo ha portato nuovo spirito tra le fila della Vecchia Signora e lo si è visto anche nell’atteggiamento della squadra all’Olimpico. 🔗Leggi su sololaroma.it

Tudor: «Un pareggio che permette ai bianconeri di rimanere in vantaggio sulla Lazio anche grazie alla vittoria dell’andata» - Tudor poco convinto dalla prestazione della sua Juventus contro la Lazio: le parole del tecnico bianconero dopo la sfida contro i biancocelesti Il tecnico della Juventus Igor Tudor è uscito dall’Olimp ... 🔗lazionews24.com

Lazio-Juventus 1-1, la sintesi della partita - In classifica Juventus e Lazio sono appaiate al quarto posto con 64 punti, uno in più della Roma che può puntare al sorpasso lunedì vincendo a Bergamo con l'Atalanta ... 🔗msn.com

Lazio-Juventus tra noia e polemiche: a sorridere è solo la Roma - Lazio e Juventus stendono il tappeto rosso davanti al cammino della Roma, che adesso può superarle ed entrare in zona Champions. 🔗derbyderbyderby.it