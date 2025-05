Juventus un altro ex dirigente passa all’Inter | ufficiale il nuovo ruolo nel club nerazzurro Tutti i dettagli

L'Inter ha ufficializzato l'arrivo di Luca Adornato, ex dirigente della Juventus, come nuovo Brand & Marketing Director. Questo passaggio segna un ulteriore movimento nel calcio italiano, dove le rivalità tra i club si intensificano anche sul fronte dirigenziale. Scopriamo insieme tutti i dettagli su questa nuova avventura di Adornato nella società nerazzurra.

Juventus, un altro ex dirigentepassaall’Inter: è ufficiale il nuovoruolo nella società nerazzurra. I dettagliNelle scorse ore l’Inter ha ufficializzato la nomina di Luca Adornato come nuovo Brand & Marketing Director del club. Adornato, dirigente con un passato alla Juventus, riporterà direttamente al Chief Revenue Officer Giorgio Ricci ed avrà un ruolo chiave nello sviluppo dell’identità commerciale e comunicativa della società nerazzurra.Con un’esperienza consolidata nel mondo dello sport e dell’entertainment, Adornato porta con sé un bagaglio di oltre 15 anni nel marketing sportivo. Per gran parte della sua carriera ha lavorato proprio nel club bianconero, dove ha ricoperto il ruolo di Head of Marketing. Ora sbarca alla corte di Marotta. .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus, un altro ex dirigente passa all’Inter: ufficiale il nuovo ruolo nel club nerazzurro. Tutti i dettagli

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Caso plusvalenze Juventus: per Agnelli e gli ex dirigenti bianconeri chiesto il rinvio a giudizio; Juventus, la Curva Sud: “Giuntoli peggior dirigente della storia della Juventus, segua Thiago Motta”; Milan e Paratici allo sprint: perché l'ex Juve ora è avanti a tutti; Inchiesta Juventus, chiesto processo per Andrea Agnelli e altri ex dirigenti. Ecco le tappe dell’indagine sulle plusvalenze. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

L'Inter è diventata la Juventus: un altro ex bianconero in dirigenza sotto la guida di Marotta - Dopo Ricci, fortemente voluto dall'ex ad juventino e oggi presidente del club nerazzurro, arriva un altro profilo con quasi vent'anni di Juve alle spalle ... 🔗tuttosport.com