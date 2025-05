Juventus occhi in casa Arsenal | Conte a mani vuote

La Juventus guarda in casa Arsenal per rinforzare la propria rosa, mentre Antonio Conte si trova a fare i conti con una fase difficile. In un campionato incerto, i bianconeri puntano a un colpo strategico, pronto a creare scompiglio anche nei piani del Napoli. La sfida si fa intensa, con ambizioni che si intrecciano sul mercato.

In prospettiva futura la Juventus, a prescindere da quello che avrà da dire ancora questo campionato, mette nel mirino un colpo interessante dall’Arsenal. E prova a giocare una beffa in questo modo al Napoli di Antonio Conte.Per i bianconeri sono tempi molto, molto duri. Dopo l’ottimo impatto che aveva avuto Igor Tudor sulla squadra, l’effetto magico, per così dire, si è esaurito ed ora la Champions League rischia di complicarsi tremendamente dopo il pareggio allo scadere contro la Lazio. La Roma, infatti, lanciatissima, ha la grande occasione di conquistare il quarto posto questa sera portandosi a +2 sui bianconeri ed i biancocelesti. Senza i soldi della Champions League le casse della Juventus subirebbero un duro colpo, ma questo non può fermare un club di questa portata.Juventus, nome nuovo per il reparto avanzato e Conte a manivuote (Calciomercato. 🔗Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Juventus, occhi in casa Arsenal: Conte a mani vuote

Approfondimenti da altre fonti

Mercato Juventus, occhi puntati di nuovo in casa Atalanta: i due sogni della dirigenza in vista per l’estate 2025. I nomi - di Redazione JuventusNews24Mercato Juventus, occhi puntati di nuovo in casa Atalanta: i due sogni della dirigenza in vista per l’estate 2025. I nomi individuati dai bianconeriDopo aver acquistato Teun Koopmeiners nel corso della passata estate, in vista di giugno il mercato Juventus potrebbe nuovamente bussare la porta dell’Atalanta. Due in particolare i nomi finiti nella lista della dirigenza bianconera. 🔗Leggi su juventusnews24.com

Mercato Juventus, due big nel mirino: l’Arsenal punta al doppio colpo in casa bianconera! L’indiscrezione - di Redazione JuventusNews24Mercato Juventus, l’Arsenal punta al doppio colpo in casa bianconera! L’indiscrezione e tutti i dettagliSecondo quanto riportato dal portale inglese TeamTalk, l’Arsenal punterebbe al doppio colpo in casa Juventus: i Gunners infatti avrebbero messo nel mirino anche Yildiz dopo Vlahovic. Gli inglesi potrebbero presentare una maxi-offerta ai bianconeri nella prossima estate: Vlahovic è cedibile per la dirigenza della Juventus, mentre per la cessione di Kenan Yildiz servirà un’offerta irrinunciabile da oltre 80-90 milioni di euro. 🔗Leggi su juventusnews24.com

Juventus, la squadra sente la pressione di giocare in casa? Thiago Motta rivela: «Qui c’è grande responsabilità ma giocare a calcio non deve diventare un peso. Altrimenti…» - di Redazione JuventusNews24Juventus, la squadra sente la pressione di giocare in casa? Thiago Motta rivela questo aneddoto in conferenza stampa alla vigilia dell’AtalantaThiago Motta è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida in programma domani sera allo Stadium tra Juventus e Atalanta. Di seguito le sue dichiarazioni sulla pressione di giocare davanti al proprio pubblico.I GIOCATORI SENTONO IL PESO DI GIOCARE IN CASA – «Ci ho parlato, per vedere quanto ci tengono a fare le cose bene. 🔗Leggi su juventusnews24.com

Juventus, occhi in casa Arsenal: Conte a mani vuote; Juventus, Vlahovic ai saluti: l’addio finanzia l’affare col PSG; Calciomercato Juventus / Quasi 200 milioni di euro per…; Opzione Arsenal per Vlahovic: le possibili contromosse della Juventus. 🔗Ne parlano su altre fonti

Juventus, Vlahovic ai saluti: l’addio finanzia l’affare col PSG - La Juventus guarda in casa Paris Saint Germain, con l'affare che può diventare possibile con la cessione di Vlahovic ... 🔗calciomercato.it

Juve, ricordi? L’ex finito nel mirino dell’Arsenal: “Pronto a ridursi l’ingaggio” - tra cui un top player ex Juve. "Mercato: Arsenal, occhi su Coman" Secondo il quotidiano sarebbero diversi i profili seguiti dall'Arsenal per la prossima campagna acquisti: ad esempio Martin ... 🔗tuttosport.com

Juventus: blitz a Londra, sgarbo a Milan e Napoli - Calciomercato Juventus: occhi in Premier, i dettagli La Juventus guarda in casa Arsenal per andare a rinforzare la rosa a disposizione del proprio tecnico. C’è un giocatore che non ha ancora rinnovato ... 🔗spazioj.it