Juventus la cura Tudor non convince i bookie | il Conte bis in pole nelle quote allenatore

La Juventus, alle prese con un finale di stagione incerto, non trova stabilità sotto la guida di Tudor, come ribadiscono i bookmaker. Dopo il pareggio all'Olimpico contro la Lazio, la qualificazione in Champions League rimane in discussione, mentre il ritorno di Conte si profila come l'opzione preferita nelle scommesse per il futuro della panchina bianconera.

Con la qualificazione in Champions League ancora in bilico, dopo l`1-1 dell`Olimpico contro la Lazio, la curaTudor non convince i bookmaker. 🔗Leggi su Calciomercato.com

Se ne parla anche su altri siti

Dovbyk in crescita, cura Tudor per Vlahovic: bomber a confronto verso Roma-Juventus - Giusto il tempo di gioire, giustamente, per una vittoria a Lecce he allunga a 7 il filotti di successi consecutivi, che la Roma deve subito tornare a lavoro, perché all’orizzonte c’è finalmente quel tour de force da guardare con consapevolezza nei propri mezzi. Si parte dalla Juventus, prossima avversaria dei giallorossi all’Olimpico. Ad esultare, oltre ai tifosi che potranno assistere al match gratis su Dazn, tanto un Tudor che ha battuto il Genoa all’esordio in panchina, quanto un Ranieri che si gode un Dovbyk decisivo nelle ultime domeniche. 🔗Leggi su sololaroma.it

Serie A, Juventus-Lecce 2-1. La cura Tudor funziona: gol e highlights - La Juventus di Igor Tudor continua a correre. Alla seconda vittoria in tre partite e con sette punti conquistati sotto la nuova gestione tecnica, i bianconeri battono il Lecce per 2-1 e festeggiano un traguardo storico: la duecentesima vittoria casalinga in Serie A all’Allianz Stadium. Un... 🔗Leggi su torinotoday.it

Braida sicuro sulla Juventus: «Da capire se la cura Tudor permetterà di ritrovare equilibrio. Può succedere che alcuni giocatori bianconeri…» - di Redazione JuventusNews24Braida, dirigente, ha parlato così della corsa al quarto posto che coinvolge anche la Juventus di Igor Tudor. Le sue dichiarazioniA Tuttosport, Ariedo Braida ha detto la sua sulla corsa al quarto posto, valido per la zona Champions League, che coinvolge anche la Juventus. Le sue parole.PAROLE – «L’Atalanta ogni tanto ha qualche battuta d’arresto, ma la squadra è forte, non dovrebbe avere problemi. 🔗Leggi su juventusnews24.com

Juventus, la cura Tudor non convince i bookie: il Conte bis in “pole” nelle quote allenatore; Yildiz, non c'entra solo il ruolo: la cura Tudor muove anche il mercato; Juve, Tudor: E' mancato un po' tutto. E sulla coppia Kolo Muani-Vlahovic...; Tudor, non solo i risultati: i 5 giocatori rigenerati dalla cura del nuovo tecnico. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Juventus, la cura Tudor non convince i bookie: il Conte bis in “pole” nelle quote allenatore - Con la qualificazione in Champions League ancora in bilico, dopo l'1-1 dell'Olimpico contro la Lazio, la cura Tudor non convince i bookmaker per la panchina della Juventus nella prossima stagione. 🔗calciomercato.com

SERIE A - Juventus, la cura Tudor non convince i bookie: il Conte bis in "pole" nelle quote allenatore, segue Mancini - Con la qualificazione in Champions League ancora in bilico, dopo l'1-1 dell'Olimpico contro la Lazio, la cura Tudor non convince i bookmaker per la panchina della Juventus nella prossima stagione. Irr ... 🔗napolimagazine.com

M. Orlando: "Tudor non è giudicabile, a questa Juve manca qualità" - "Non mi sento di giudicare Tudor. In realtà, il tecnico non è nemmeno giudicabile. A questa Juve manca la qualità, ogni partita si vede che c'è corsa, a ... 🔗tuttojuve.com