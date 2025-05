Juventus Guardiola fa spesa alla Continassa | triplo obiettivo e 70 milioni | CM IT

La Juventus guarda al futuro con ambizioni elevate, mentre Guardiola pianifica la sua spesa alla Continassa. Oltre a Cambiaso, il tecnico del Manchester City ha messo nel mirino altri obiettivi per un totale di 70 milioni. Intanto, la squadra bianconera lotta per un posto in Champions League, dopo il deludente pareggio contro la Lazio.

Non c’è solo Cambiaso nel mirino del tecnico del Manchester City in vista del prossimo mercato estivoTutto ancora in gioco per la Juventus nella corsa per un posto in Champions League, con l’1-1 nello scontro diretto contro la Lazio che ha lasciato l’amaro in bocca e tanti rimpianti ai bianconeri di Tudor.Pep Guardiola (LaPresse) – Calciomercato.itLa ‘Vecchia Signora’ poteva dare una spallata probabilmente decisiva per il quarto posto grazie al guizzo di Kolo Muani, ma nel recupero il pareggio di Vecino ha rimesso tutto in discussione. La qualificazione in Champions, obiettivo minimo a inizio campionato, resta così in bilico dentro una stagione per il momento fallimentare. Malgrado il supporto economico della proprietà, il mancato accesso alla competizione europea più prestigiosa stravolgerebbe i piani della Juve sul mercato e anche le ambizioni dei bianconeri. 🔗Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Juventus, Guardiola fa spesa alla Continassa: triplo obiettivo e 70 milioni | CM.IT

