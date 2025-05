Juventus domani le visite mediche di Shane Van Aarle

La Juventus dà il via alla sua strategia per la prossima stagione con un acquisto entusiasta: Shane Van Aarle, talentuoso giovane proveniente dall'Olanda. Dopo aver completato le visite mediche, il calciatore è pronto a firmare un contratto fino al 2029, segnando il suo debutto nel mondo dei professionisti. Cresciuto nel Club Brugge in Belgio, Van Aarle rappresenta una scommessa ambiziosa per il futuro bianconero.

