Juve Stabia-Sampdoria | dove vederla orario e probabili formazioni

In arrivo un'importante sfida di Serie B tra Juve Stabia e Sampdoria al Romeo Menti di Castellammare di Stabia. Scopriamo orari, modalità di visione della partita e le probabili formazioni delle due squadre in questo attesissimo match della trentasettesima giornata. Non perdere i dettagli su questo incontro cruciale!

Al Romeo Menti andrà in scena la sfida di Serie B JuveStabia-Sampdoria: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv Al Romeo Menti di Castellammare di Stabia in scena la gara tra JuveStabia-Sampdoria, valevole per la trentasettesima giornata di Serie B. Andiamo a vedere chi scenderà in campo e dove . 🔗Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Juve Stabia-Sampdoria: dove vederla, orario e probabili formazioni

