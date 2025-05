Juve sempre nella bufera | Giuntoli deve essere allontanato Koopmeiners ha visto l’Inter?

La Juventus torna a essere al centro delle polemiche: la posizione di Giuntoli è ora in discussione, mentre Koopmeiners ha confermato il suo interesse per l'Inter. Il quarto posto per la Champions League è sempre più incerto e la stagione rischia di trasformarsi in un fallimento per il club bianconero, dopo il passo falso contro la Lazio.

Il quarto posto Champions sempre in bilico per la Juventus: tutti sotto accusa, la stagione rischia di essere fallimentare alla ContinassaLa Juventus rischia grosso, l’accesso in Champions League è sempre più in bilico. I bianconeri nello scontro diretto contro la Lazio hanno sciupato il prezioso vantaggio di Kolo Muani, ripresi in pieno recupero da Vecino.Cristiano Giuntoli (LaPresse) – Calciomercato.itLa corsa al quarto posto è più incerta che mai e la Juvedeve sperare questa sera nella mancata vittoria della Roma sul campo dell’Atalanta per evitare il sorpasso in classifica dei giallorossi. La squadra di Tudor intanto dovrà fare bottino pieno nelle ultime due partite contro Udinese e Venezia per provare a staccare il pass Champions, obiettivo minimo a inizio campionato.Sul banco degli imputati per la stagione deludente ci sono un po’ tutti dirigenza, società e squadra come rimarca Mario Mattioli: “Credo che Giuntoli possa non essere confermato perché, se andiamo a vedere il suo lavoro, con quello che ha speso direi che non ha raggiunto risultati consoni a quelle che erano le aspettative. 🔗Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Juve (sempre) nella bufera: “Giuntoli deve essere allontanato. Koopmeiners ha visto l’Inter?”

