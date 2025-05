Juve offerta faraonica per Osimhen | la scelta di De Laurentiis

La Juventus continua a muoversi con attenzione sul mercato, consapevole che la prossima estate rappresenterà una fase cruciale per il rinnovamento della rosa.Il pareggio per 1-1 contro la Lazio ha evidenziato i limiti offensivi della squadra, un problema che si trascina da mesi e che ha messo in discussione la permanenza di Dusan Vlahovic, entrato solo per una manciata di minuti nella gara dell’Olimpico.. L’attaccante serbo, il cui contratto è in scadenza nel 2026, ha perso centralità nel progetto bianconero, al punto che l’addio appare ormai una possibilità concreta. Proprio per questo motivo, Cristiano Giuntoli sta lavorando sottotraccia per individuare il profilo giusto che possa guidare l’attacco della Juve nella prossima stagione. Il primo nome sulla lista è quello di Victor Osimhen, in via di rientro al Napoli dopo il prestito al Galatasaray, dove ha brillato a suon di gol. 🔗Leggi su Sportface.it

Osimhen Juve, il Manchester United fa sul serio per il nigeriano: pronta una prima offerta “esplorativa” per il Napoli. I dettagli della proposta! - di Redazione JuventusNews24Osimhen Juve, lo United vuole il nigeriano: pronto il primo passo per acquisire l’attaccante! I dettagli dell’offerta al NapoliIl calciomercato Juve rischia di subire uno scossone non indifferente per quanto riguarda i movimenti in entrata. Questo riguarda l’attaccante del Napoli, attualmente in prestito al Galatasaray, Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano è molto gradito molto ai bianconeri, ma è anche un obiettivo del Manchester United. 🔗Leggi su juventusnews24.com

Intrigo Osimhen, la Juve supera tutti: doppia offerta bomba - Il futuro dell’attaccante nigeriano sta rappresentando un rebus clamoroso: l’ultima presa di posizione spariglia le carte. Ecco cosa sta succedendoNon passa un giorno senza che Victor Osimhen continui ad accendere e a propiziare spifferi e rumours di mercato. Galvanizzato da una stagione al Galatasaray vissuta da autentico protagonista, l’attaccante di proprietà del Napoli tornerà nel capoluogo campano ma solo per poco. 🔗Leggi su calciomercato.it

Calciomercato Juve, l’Arabia porta via un grande obiettivo per l’attacco? Due club sauditi sono pronti a presentare un’offerta faraonica. Tutti i dettagli - di Redazione JuventusNews24Calciomercato Juve, due club sauditi sono pronti a soffiare un obiettivo di mercato alla dirigenza bianconera! Pronta quell’offertaLa giornata di oggi registra un allontanamento di Victor Osimhen dall’orbita del calciomercato Juve. Sull’attaccante nigeriano torna forte la Saudi Pro League, che vorrebbe portare l’attaccante in Arabia Saudita. Due i club interessati all’attaccante di proprietà del Napoli: l‘Al-Hilal, che avrebbe già cominciato una trattativa con i partenopei, e l’Al-Ain. 🔗Leggi su juventusnews24.com

Osimhen, Juve travolta dall’ex: offerta UFFICIALE di 75 milioni - Dall’altra provare a portare a Torino il sostituto del classe 2000 serbo e per Cristiano Giuntoli il nome giusto è uno soltanto: Victor Osimhen, in prestito al Galatasaray ma ancora di proprietà di ... 🔗asromalive.it

Calciomercato Juventus, sprint di Giuntoli per Osimhen: super offerta per portare subito a Torino - Cristiano Giuntoli e tutto il suo gruppo di lavoro vuole lasciarsi alle spalle nell’immediato questa pessima stagione che sta andando a concludersi. L’unico aspetto che potrebbe in parte salvarla ... 🔗jmania.it

Osimhen alla Juve: qual è il reale pericolo per i bianconeri. Pronto un ingaggio faraonico, attenzione a questo possibile scenario. Ultimissime - Calciomercato Juve LIVE: offertona per Osimhen, sguardo per il futuro: due obiettivi a centrocampo Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e aff ... 🔗informazione.it