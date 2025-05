Juve Kolo Muani prova a riconquistare il futuro | serve il Psg per il prestito

Torino, 12 maggio 2025 – Il sogno della Champions League si fa sempre più complicato per la Juve, compromesso dall'espulsione di Kalulu e dalla rete decisiva di Vecino. Con due giornate rimaste, la lotta per le prime quattro posizioni si intensifica, mentre lo scontro Atalanta-Roma si preannuncia fondamentale. In questo scenario di incertezze, Kolo Muani rompe il lungo digiuno e invia un chiaro segnale di rinascita.

Torino, 12 maggio 2025 – Poteva essere un gol da Champions League, ma l’espulsione di Kalulu e la zampata di Vecino hanno rimesso tutto in gioco e la Juve deve ancora lottare per un posto nelle prime quattro. Tutto ancora in gioco a due giornate dalla fine e anche Atalanta-Roma avrà una grande valenza. Ma è arrivato il tanto atteso segnale da KoloMuani, che dopo un lungo digiuno è tornato alla rete con Monza e Lazio e può valere una piccola inversione di tendenza anche sul mercato. La Juve, si sa, non vuole investire 50 milioni per acquistarlo definitivamente e l’opzione è quella di un prestito bis, ma tutto dipenderà dal Psg. Intanto, a Open Var è arrivata la spiegazione per il rosso a Kalulu: “Condotta violenta” KoloMuani: il Psg è fondamentale Una stagione di alti e bassi della Juve e che ovviamente ha influenzato il rendimento dei singoli giocatori. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Juve, Kolo Muani prova a riconquistare il futuro: serve il Psg per il prestito

