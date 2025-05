Juve il piano diabolico per arrivare a Osimhen Ammesso che funzioni…

La Juventus ha tracciato un piano audace per accaparrarsi Victor Osimhen, un trasferimento che promette di rivoluzionare il reparto offensivo. Tuttavia, la vera sfida è fronteggiare Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli e ostacolo temuto in negoziazioni. Riuscirà la Juve a mettere a segno questo colpo sensazionale nel mercato?

Osimhen alla Juventus è un incastro perfetto, almeno sulla carta. Ma il pezzo centrale del puzzle ha un nome che fa tremare le trattative: Aurelio De Laurentiis. La partita vera, forse, non è nemmeno iniziataJuve, il pianodiabolico per arrivare a Osimhen. Ammesso che funzioni. (Foto: LaPresse) – serieanews.comNel calcio, come nella vita, ci sono cose che si possono dire e cose che si devono solo intuire. Una di queste, ultimamente, è che tra un certo centravanti e una certa squadra del Nord sta nascendo qualcosa. Un interesse, un’attrazione. Forse anche un’idea fissa. Di quelle che, quando ti entrano in testa, è dura farle uscire.Dall’altra parte, chi guida il mercato ha lo sguardo di chi ha già fatto i conti. Sa dove vuole arrivare. E sa anche quanto sia complicato, ma non impossibile. 🔗Leggi su Serieanews.com © Serieanews.com - Juve, il piano diabolico per arrivare a Osimhen. Ammesso che funzioni…

Le notizie più recenti da fonti esterne

Juve, scelta la contropartita per arrivare all’attaccante: Giuntoli ha un piano ben preciso - Juventus, Adzic come contropartita: può essere la chiave per arrivare al bomber La Juventus mette nel mirino Nikola Krstovic. L’attaccante montenegrino in questa stagione ha già raggiunto la doppia ... 🔗spazioj.it

Douglas Luiz Juve, la storia è già arrivata ai titoli di coda? Addio sempre più possibile, la dirigenza ha un piano preciso - Douglas Luiz Juve, la storia è già arrivata ai titoli di coda? Addio sempre più possibile, la dirigenza bianconera ha un piano preciso in vista dell’estate Il futuro di Douglas Luiz pare essere sempre ... 🔗juventusnews24.com

Osimhen la Juve ha un piano 7 - Il piano della Juventus è molto ambizioso: Osimhen ha compiuto 26 anni a dicembre, è nel pieno, ma ha un altro anno di stipendio da quasi 11 milioni di euro netti. (Tutto Juve) Juve, 85 su Osi ... 🔗informazione.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

GFVIP : TROVATO IL RAGAZZO CHE ENTRER? IN CASA PER TOMMASO ZORZI

?? un gran bel ragazzo, compir? trent'anni a cavallo fra dicembre e gennaio, Tommaso non lo conosce personalmente, ma lo segue su Instagram?, queste le rivelazioni fatte da Alfonso Signorini a "Casa Chi" su uno dei prossimi nuovi ingressi.