Junk Food in pubblicità | bastano 5 minuti per far consumare ai bambini 130 kcal in più al giorno

Un nuovo studio presentato al Congresso europeo sull’obesità di Malaga evidenzia il pericoloso impatto della pubblicità di cibo spazzatura sui bambini. La ricerca dell'Università di Liverpool rivela che bastano solo 5 minuti di esposizione a spot pubblicitari di alimenti ad alto contenuto di grassi saturi, zuccheri o sale per influenzare significativamente le scelte alimentari dei bambini tra i 7 e i 15 anni, sollevando preoccupazioni per la loro salute.

Un nuovo studio presentato al Congresso europeo sull’obesità (Eco) di Malaga, in corso fino al 14 maggio 2025, lancia un allarme sull’impatto della pubblicità di cibo spazzatura sui bambini. Secondo la ricerca condotta dall’Università di Liverpool, bastano appena 5 minuti di esposizione a spot di alimenti ricchi di grassi saturi, zuccheri o sale per spingere i bambini tra i 7 e i 15 anni a consumare in media 130 kcal in più al giorno, pari alle calorie di due fette di pane.I risultati dello studioLo studio, un crossover randomizzato, ha coinvolto 240 giovani volontari del Merseyside, Regno Unito. I partecipanti sono stati esposti per 5 minuti a pubblicità di JunkFood o di prodotti non alimentari attraverso diversi media: televisione, social media, radio e cartelloni pubblicitari. Successivamente, i ricercatori hanno misurato il consumo “ad libitum” di snack e pranzi, oltre a rilevare altezza e peso per calcolare l’indice di massa corporea (Bmi). 🔗Leggi su Ilfogliettone.it