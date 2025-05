June & John di Luc Besson apre il Milano Film Fest 2025

“June & John”, il nuovo atteso film di Luc Besson, aprirà in grande stile la prima edizione del Milano Film Fest, che si svolgerà dal 3 all'8 giugno 2025. La proiezione inaugurale avrà luogo il 3 giugno alle 21:30 presso il Teatro Piccolo di Milano, con distribuzione in Italia a cura di Movies Inspired. Un'opera misteriosa, girata in segreto, che promette di affascinare il pubblico.

"June& John", il nuovo Film di Luc Besson, sarà il titolo d'apertura della prima edizione del MilanoFilmFest, in programma dal 3 all'8 giugno 2025.La proiezione inaugurale si terrà il 3 giugno alle 21:30 presso il Teatro Piccolo di Milano.Il Film sarà distribuito in Italia da Movies Inspired."June& John" di Luc Besson: un Film girato in segreto durante il lockdownPresentato in anteprima all'European Film Market della Berlinale, "June& John" è stato realizzato durante il lockdown del 2020, utilizzando un semplice iPhone e due giovani attori emergenti.Una scelta che ha permesso a Besson di tornare alla spontaneità delle sue prime opere:"Poter Filmare con un telefono mi ha fatto sentire di nuovo diciannovenne. Era solo questione di recitazione, di emozione pura," ha dichiarato Luc Besson.

June & John di Luc Besson aprirà il Milano Film Fest 2025 - Il film segreto di Luc Besson girato in piena emergenza sanitaria con un iPhone aprirà la manifestazione milanese diretta da Claudio Santamaria il 3 giugno. Finalmente il mistero che avvolge il film segreto di Luc Besson verrà svelato. June & John, pellicola low budget girata dal regista francese con un iPhone durante il lockdown del 2020, inaugurerà la prima edizione del Milano Film Fest, manifestazione che si terrà dal 3 all'8 giugno con la direzione artistica di Claudio Santamaria.

