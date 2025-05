ju jitsu novara grandi risultati al trofeo di bologna

La Judo Jujitsu Novara ha brillato al Torneo Rising Star di Bologna, ottenendo risultati straordinari nel fine settimana. Sotto la guida del tecnico Mauro Aliprandi, gli atleti novaresi hanno dimostrato le loro abilità, con Simone Manfrin che ha conquistato un prestigioso 2° posto nella sua categoria, contribuendo a un grande successo per la squadra.

