La Judo Jujitsu Novara ha brillato al Torneo Rising Star di Bologna, conquistando risultati straordinari. Sotto la guida del tecnico Mauro Aliprandi, gli atleti novaresi hanno dimostrato grande talento e determinazione, con Simone Manfrin che si è distinto aggiudicandosi un prestigioso 2° posto nella sua categoria.

grandi risultati per la Judo Ju Jitsu Novara al Torneo Rising star di Bologna che si è disputato nel fine settimana.Gli atleti novaresi, accompagnati dal tecnico Mauro Aliprandi, si sono distinti portando a casa risultati di altissimo livello. In particolare Simone Manfrin, 2° classificato nella. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Ju Jitsu Novara, grandi risultati al trofeo di Bologna - Grandi risultati per la Judo Jujitsu Novara al Torneo Rising star di Bologna che si è disputato nel fine settimana.Gli atleti novaresi, accompagnati dal tecnico Mauro Aliprandi, si sono distinti portando a casa risultati di altissimo livello. In particolare Simone Manfrin, 2° classificato nella... 🔗 Leggi su today.it

Arti marziali, uno stage divulgativo sul Ju Jitsu con il maestro Silvano Rovigatti - Nella mattina di domenica 13 a Fiscaglia, dalle 9.30 alle 12,30, nella palestra della Scuola media di Migliaro in via Erbe 3, è in programma uno stage divulgativo di Ju Jitsu a cura dell'associazione Dojo Kaizen. L'evento è aperto a tutti gli interessati di ogni età nonché alle varie associazioni... 🔗Leggi su ferraratoday.it