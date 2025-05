José Mujica in stato terminale | l' annuncio della moglie Lucía Topolansky

José Mujica, ex presidente dell'Uruguay dal 2010 al 2015, è attualmente in stato terminale. La triste notizia è stata annunciata dalla moglie Lucía Topolansky, ex-first lady ed ex-vicepresidente, che ha rivelato che Mujica sta ricevendo cure palliative mentre fronteggia questa difficile fase della sua vita.

L'ex presidente dell'Uruguay (2010-2015) José "Pepe" Mujica è in statoterminale e sotto cure palliative. Lo ha fatto annunciato oggi sua moglie, LucíaTopolansky. "È alla sua fine", ha detto l'ex-first lady ed ex-vicepresidente, al sito uruguaiano La Diaria, precisando che i medici stanno "cercando di far sì che accada nel miglior modo possibile" visto che "si tratta di un finale già annunciato"."Sono con lui da più di 40 anni", ha detto Topolansky, aggiungendo "sarò con lui fino alla fine. È stata la mia promessa. Quello che cerchiamo di fare è preservare la privacy della nostra famiglia, ma con un personaggio come Pepe, è un po' impossibile".L'89enne Mujica aveva annunciato a gennaio che il suo cancro all'esofago si era esteso ad altri organi e, già all'epoca, aveva annunciato che stava morendo. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - José Mujica in stato terminale: l'annuncio della moglie Lucía Topolansky

