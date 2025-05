Jorge Martin in incognito a Le Mans per un incontro segreto con Aprilia | ha fatto un annuncio scioccante

Il campione del mondo Jorge Martin si è rivelato protagonista di un clamoroso retroscena al GP di Francia 2025, dove avrebbe incontrato in incognito i vertici di Aprilia per annunciare la sua intenzione di lasciare il team. La questione ruota attorno a una clausola contrattuale sui risultati, ma la casa di Noale contesta la sua applicabilità e minaccia azioni legali. Scopri di più su questa situazione intricata.

Il campione del mondo JorgeMartin sarebbe stato in incognito a Le Mans durante il weekend del GP di Francia della MotoGP 2025 per comunicare ad Aprilia l’intenzione di lasciare il team al termine della stagione. Una clausola contrattuale, legata ai risultati, gli consentirebbe di liberarsi anticipatamente, ma per la casa di Noale, che minaccia azioni legali, non sarebbe applicabile. 🔗Leggi su Fanpage.it

