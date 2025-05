John Maina Ndirangu a Bibione è il re della 2^ diecimila del faro

BIBIONE – La 2^ Diecimila del Faro, svoltasi ieri, sabato 10 maggio, ha dimostrato una crescita notevole, con ben 700 partecipanti al via. L'evento ha visto brillare il keniano John Maina Ndirangu di Run2Gether, che ha guidato i corridori sul suggestivo litorale al tramonto. I numeri in aumento testimoniano l'attrattiva della manifestazione e il miglioramento dei risultati.

Bibione – Ha solo due anni e la 2^ diecimila del faro di ieri, sabato 10 maggio. è già cresciuta nei numeri, ben 700 al via, e nei risultati. Risultati – uomini. In 700 al via al tramonto sul litorale di Bibione, un faro a guidarli tutti, è il keniano JohnMainaNdirangu (Run2Gether). 🔗Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - John Maina Ndirangu a Bibione è il re della 2^ diecimila del faro

Ne parlano su altre fonti

Peacemaker 2: il promo della serie con John Cena mostra Christopher Smith in versione eroica - I fan di Peacemaker dovranno attendere fino ad agosto per vedere la stagione 2 e un nuovo promo condiviso da James Gunn regala qualche anticipazione. Il 21 agosto arriverà sugli schermi americani di Max la stagione 2 della serie Peacemaker e James Gunn ha condiviso online un nuovo teaser dedicato al protagonista interpretato da John Cena. Il breve video mostra Christopher Smith circondato dal caos, mentre salta dal tetto di un edificio e nel momento in cui gli viene detto che ora è un supereroe. 🔗Leggi su movieplayer.it

Il sogno di Roberto Benigni non è Imagine di John Lennon: la guerra può finire, non è un’utopia - La cosa dirompente del monologo Il Sogno di Roberto Benigni, andato in onda il 19 marzo su Raiuno, non è semplicemente «la difesa dell'Europa Unita», non è una qualunque Imagine di John Lennon. È la sua capacità di ricordarci che la guerra può finire e abbiamo già lo strumento per farlo 🔗Leggi su vanityfair.it

Elton John da lacrime: “Dopo l’infezione non posso più farlo”. E sui figli… - Lo scorso settembre, Elton John aveva rivelato sui social di aver contratto un’infezione agli occhi durante una vacanza nel sud della Francia, che ha compromesso la sua vista. Oggi, in un’intervista al quotidiano londinese ‘The Times’, la 78enne rockstar britannica ha descritto l’entità dei suoi problemi oculari e l’impatto che questi hanno avuto sulla sua vita quotidiana.I problemi di vista di Elton John“Ti vedo, ma non posso guardare la tv, non posso leggere. 🔗Leggi su thesocialpost.it

John Maina Ndirangu a Bibione è il re della 2^ Diecimila del Faro, 28'17 e miglior prestazione maschile su suolo italiano 2025; Strada, a Bibione un weekend da record; 9^ Bibione Half Marathon e 2^ Diecimila del Faro, tanti primati. Vittoria di Vincent Momanyi e Sara Bottarelli. 🔗Ne parlano su altre fonti

John Maina Ndirangu a Bibione è il re della 2^ diecimila del faro - Il keniano firma il crono di 28:17. Al maschile tripletta keniana, in tre sotto i 30 minuti. Al femminile vittoria di Marina Giotto che stacca il primato femminile del percorso. In 700 al via ... 🔗veneziatoday.it