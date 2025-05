john cena è antagonista su raw e trionfa contro randy orton in un match sorprendente

John Cena ha sorpreso tutti alla recente puntata di Raw, abbracciando un ruolo da antagonista e sfidando Randy Orton in un match mozzafiato. La sua drammatica entrata, accolta da fischi, ha scatenato emozioni contrastanti, mentre il campione ha lanciato parole forti al pubblico, incluso un messaggio per i più piccoli. Un capitolo inaspettato nella sua carriera!

Big E mette in dubbio lo sfogo di Cena a RAW:”John, non me la bevo” - Nell’ultima edizione di Monday Night RAW, John Cena è tornato per la prima volta dopo aver attaccato Cody Rhodes a Elimination Chamber. Nel segmento di apertura dello show, Cena ha fatto il suo ritorno e ha lanciato un feroce attacco verbale ai fan, consolidando ulteriormente il suo heel turn. Mentre lo sfogo inaspettato di Cena contro il WWE Universe ha fatto notizia, Big E si è detto scettico sulle sue parole. 🔗 Leggi su zonawrestling.net

WWE: Cosa farà John Cena nel prossimo Raw a Bruxelles? - John Cena è passato al “lato oscuro” il suo è un turn heel a tutti gli effetti. Dopo i fatti di Elimination Chamber e l’abbandono della conferenza stampa, Cena sta finalmente per tornare a Raw.Il primo Raw dove farà tappa sarà il 17 Marzo a Bruxelles in Belgio e secondo le fonti più autorevoli dovrebbe cementare lì il suo turn heel.Wrestling Informer Podcast riporta però che la WWE sia preoccupata nel fare tenere a Cena un promo così importante in uno stato che non è di madrelingua inglese e sta pensando ad un altro metodo per evidenziare la figura negativa di Cena. 🔗Leggi su zonawrestling.net