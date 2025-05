Jesina vince contro Trodica e conquista il titolo di reginetta della Promozione

Nella partita tra NA e Trodica, le due squadre si affrontano con determinazione, desiderose di ottenere la vittoria. I giocatori di NA, guidati dall'allenatore Mirco Omiccioli, schierano un mix di talento e esperienza, mentre Trodica si prepara a dare il massimo per mettere in difficoltà gli avversari. Il clima di attesa sugli spalti promette emozioni e intensità, rendendo questa sfida un evento da non perdere.

NA2Trodica1NA: Gasparoni, A. Massei, Zandri, Zagaglia, Marengo, Lapi, Nacciarriti (14' st Cordella), Paradisi, Tittarelli (34' st Trudo), Russo (47' st Myrtollari), F. Massei (19' st Gagliardini). A disposizione: Scortechini, Zang Owona, Monteverde, Trosini, Manuali. All. Mirco Omiccioli.Trodica: Febbo, Gobbi, Ciaramitaro, Giovannini (9' st Chornopyshchuk), Bonvin (9' st Merzoug), Becker, Candia (40 st Marcaccio), Panichelli, Greco (46' st Antolini), Susic, Emiliozzi. A disposizione: Isidori, Orazi, Berrettoni, Stroppa, Ciucci. All. Roberto Buratti.Arbitro: Alfonsi di San Benedetto.Reti: 4' st Giovannini, 25' st Tittarelli (rig), 43' st A. Massei.Note: trecento spettatori. Calci d'angolo 5 a 1 per il Trodica. Ammoniti: 16' pt Greco, 34' pt Lapi, 36' pt Buratti (allenatore) 41' pt Ciaramitaro, 17' st Merzoug.

