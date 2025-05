Jennifer Garner protagonista dello Sci-Fi Zygote

Jennifer Garner, famosa per il suo ruolo in "The Last Thing He Told Me", è scelta come protagonista del dramma fantascientifico "Zygote". Basato su un racconto di Alyssa Hill, il film promette di esplorare tematiche intriganti, con Hill stessa coinvolta nell'adattamento della sceneggiatura e prodotto da Pinky Promise.

JenniferGarnerprotagonistadello Sci-Fi ZygoteJenniferGarner (The Last Thing He Told Me) sarà la protagonista di Zygote, un dramma fantascientifico basato su un racconto di Alyssa Hill, che si occuperà dell’adattamento della sceneggiatura.Prodotto da Pinky Promise (The Last Showgirl, Eleanor the Great) e Linden Productions (Is God Is, Family Switch), il film è incentrato su Parisa (JenniferGarner), una negoziatrice d’élite che viene inviata a 400 chilometri dalla Terra in risposta alla cattura di ostaggi sulla Stazione Spaziale Internazionale. A causa della natura inaspettata della spedizione, Parisa si rende presto conto che questa potrebbe essere la sua ultima missione, costretta a confrontarsi con i limiti del suo lavoro e con la sua stessa mortalità.Kara Durrett e Jessamine Burgum di Pinky Promise saranno le produttrici, insieme a Riva Marker e Deanna Barillari di Linden Productions. 🔗Leggi su Cinefilos.it

Cosa riportano altre fonti

“Ben Affleck vorrebbe un’altra possibilità dalla ex moglie Jennifer Garner” - Il peggior incubo di Jennifer Lopez potrebbe avverarsi. Proprio così, anche se le probabilità rimangono comunque minime. Dopo il divorzio da J.Lo, Ben Affleck si è riavvicinato parecchio alla ex moglie Jennifer Garner, con cui negli ultimi anni, anche prima della Lopez, ha avuto un rapporto cordiale, per amore dei figli che hanno avuto insieme. Ma secondo una fonte vicina all’attore, lui vorrebbe di più. 🔗Leggi su dilei.it

Jennifer Lopez sarebbe “furiosa” per le foto di Ben Affleck insieme a Jennifer Garner - Jennifer Lopez non sarebbe affatto felice di «vedere costantemente foto» dei due insieme, ha riferito una fonte a Page Six, tanto da essere addirittura «furiosa» per questo fatto. Sulla Lopez, le immagini di Ben Affleck e Jennifer Garner così affiatati sarebbero come spargere «sale su una ferita», ha precisato l’insider, soprattutto perché si tratta di immagini che li ritraggono sempre molto affiatati, più come una coppia che come due ex. 🔗Leggi su metropolitanmagazine.it

Jennifer Lopez protagonista del film Netflix “The Last Mrs. Parrish” diretto da Robert Zemeckis - Jennifer Lopez protagonista del film Netflix “The Last Mrs. Parrish” diretto da Robert ZemeckisJennifer Lopez sarà la protagonista dell’adattamento di Netflix di “The Last Mrs. Parrish”, la cui regia è affidata al regista di “Forrest Gump” Robert Zemeckis. Netflix ha ottenuto i diritti del libro best-seller di Liv Constantine nel 2021, un thriller psicologico incentrato su una contorta truffatrice che prende di mira una coppia benestante – i Parrish – come sue prossime vittime. 🔗Leggi su cinefilos.it

Eric Larue, l’esordio alla regia di Michael Shannon ha ora una data d’uscita; Ben Affleck dirigerà la sua ex moglie Jennifer Garner nel nuovo film Netflix Animals; Cinema: Jennifer Garner torna su Netflix per il sequel di «Yes Day» | blue News; «The Adam Project», il film Netflix da non perdere a marzo. 🔗Ne parlano su altre fonti