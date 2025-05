Jay Kelly | il nuovo film di Noah Baumbach arriva su Netflix il 5 dicembre 2025

Tutti conoscono Jay Kelly, ma lui non conosce sé stesso. Il nuovo, attesissimo film del talentuoso Noah Baumbach, in arrivo su Netflix il 5 dicembre 2025, esplora l'identità di un protagonista enigmatico. Con una sceneggiatura scritta insieme a Emily, il film promette di offrire uno sguardo profondo e avvincente sulla vita di Jay Kelly, supportato da un cast stellare. Preparati a un viaggio emozionante nella ricerca di sé stessi.

Jay Kelly: la prima foto del film con George Clooney - Jay Kelly: la prima foto del film con George ClooneyIl regista candidato all’Oscar Noah Baumbach sta collaborando con George Clooney e Adam Sandler per Jay Kelly, una nuova, straziante commedia in arrivo su Netflix questo autunno.Jay Kelly arriverà su NetflixBaumbach ha già scritto e diretto The Meyerowitz Stories (New and Selected), Marriage Story e White Noise per Netflix; i suoi lavori precedenti includono The Squid and the Whale, Greenberg, Margot at the Wedding, Frances Ha e Mistress America, e ha co-scritto la sceneggiatura di Barbie, candidata all’Oscar. 🔗Leggi su cinefilos.it