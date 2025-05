Jasmine Paolini si gioca la top5 a Roma con Andreeva E può mettere nel mirino Swiatek…

Jasmine Paolini si gioca un posto tra le prime cinque del ranking a Roma, dove affronta la promettente Andreeva nei quarti di finale degli Internazionali d’Italia 2025. Dopo aver battuto la lettone Ostapenko, l’azzurra mira a un’ulteriore impresa, puntando gli occhi anche su Swiatek. La tensione è alta e le aspettative altrettanto.

JasminePaolini continua ad andare avanti nel tabellone di singolare femminile degli Internazionali d'Italia 2025 di tennis: l'azzurra, accreditata a Roma della sesta testa di serie, ha superato la lettone Jelena Ostapenko negli ottavi ed ai quarti affronterà la russa Diana Shnaider.L'ultimo aggiornamento del ranking WTA, datato lunedì 5 maggio, vedeva la tennista italiana al numero 5 del mondo, ma nonostante Paolini abbia notevolmente migliorato il risultato conseguito lo scorso anno, non è ancora certa di confermare il piazzamento lunedì prossimo, con il rilascio della classifica del 19 maggio.L'azzurra, infatti, a Roma lo scorso anno era uscita al secondo turno, dopo il bye avuto al primo, guadagnando 10 punti, che scarterà lunedì 19: con l'approdo ai quarti, invece, Paolini ne ha già conquistati 215, incassandone 205 netti, salendo da quota 4875 a quota 5080.

