Jasmine Paolini scopre in diretta il nome della prossima avversaria a Roma | ha le idee chiare

Jasmine Paolini, reduce dalla vittoria su Ostapenko a Roma, si trova in diretta a scoprire il nome della sua prossima avversaria. Nonostante l’impegno in campo, emerge una certa sorpresa nella giovane tennista, che ha le idee chiare su come affrontare il prossimo match. Scopri di più su questa affascinante situazione!

JasminePaolini dopo la vittoria contro Ostapenko a Roma ha dimostrato di non conoscere la sua prossimaavversaria. 🔗Leggi su Fanpage.it

"Meno male che non parliamo italiano": Jasmine Paolini, incredibile gaffe in diretta tv | Video - La sconfitta al primo turno della Eisenhower Cup, il preludio al Masters 1000 di Indian Wells, non ha fatto troppo male al duo Jasmine Paolini e Lorenzo Musetti, usciti comunque tra i sorrisi del pubblico per una battuta che ha fatto ridere tutti, compresi i due tennisti. In particolare la tennista italiana si è lasciata andare a una esclamazione troppo colorita in occasione della sfida con i rivali. 🔗Leggi su liberoquotidiano.it

LIVE Sinner-De Jong, ATP Roma 2025 in DIRETTA: il n.1 in campo dopo Jasmine Paolini e non prima delle 15.00 - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVELA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-OSTAPENKO NON PRIMA DELLE 12.30LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-RUUD (NON PRIMA DELLE 19.00)11:41 Amici di OA Sport ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta di Sinner-De Jong. Iniziato regolarmente il programma sul Campo Centrale con il match femminile tra l’americana Stearns e la giapponese Osaka. A seguire spazio a Paolini-Ostapenko, poi la sfida tra Jannik Sinner e l’olandese Jesper De Jong. 🔗Leggi su oasport.it

Jasmine Paolini scopre la prima avversaria agli Internazionali d’Italia: ostacolo neozelandese, ha battuto un’azzurra - Jasmine Paolini ha scoperto l’identità della sua prossima avversaria agli Internazionali d’Italia. L’azzurra se la dovrà vedere con la neozelandese Lulu Sun, che al debutto ha regolato Giorgia Pedone con il punteggio di 3-6, 6-1, 6-3. La finalista di Wimbledon e Roland Garros nel 2024, nonché Campionessa Olimpica in doppio a Parigi 2024, incrocerà una rivale che potrebbe rivelarsi insidiosa sulla terra rossa del Foro Italico di Roma. 🔗Leggi su oasport.it

