Jasmine Paolini non si ferma | Con Lopez prepariamo bene le partite Errani un aiuto in più con Shnaider una lotta

Jasmine Paolini continua a brillare agli Internazionali d’Italia 2025, qualificandosi per i quarti di finale dopo una convincente vittoria contro Jelena Ostapenko, con un punteggio di 7-5 6-2. Ora si prepara ad affrontare la russa Diana Shnaider, con il supporto di Lopez e l'aiuto strategico di Errani. La determinazione dell'azzurra promette emozioni in campo.

JasminePaolini si è qualificata per i quarti di finale degli Internazionali d’Italia 2025 di tennis: l’azzurra ha battuto la lettone Jelena Ostapenko con lo score di 7-5 6-2 e domani tornerà subito in campo per affrontare la russa Diana Shnaider.Intervistata a bordo campo da SuperTennis, l’azzurra ha dichiarato: “E’ stato pazzesco, ho i brividi, veramente è stata una partita dura, di resistenza. Ho resistito perché arrivavano colpi da destra e sinistra, però son contenta di come ho gestito, sono stata io ogni punto, cercando di lottare, di giocar lungo, ogni tanto provare a variare, ha funzionato. Tante grazie al pubblico, veramente siete speciali, siete veramente speciali, c’è un’atmosfera pazzesca durante il match, ma anche durante gli allenamenti“.Sull’atmosfera del Campo Centrale di Roma: “È bellissimo giocare in Italia, è bello giocare con lo stadio pieno e sono veramente grata. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Jasmine Paolini non si ferma: “Con Lopez prepariamo bene le partite. Errani un aiuto in più, con Shnaider una lotta”

