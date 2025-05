Jasmine Paolini approda ai quarti di finale degli Internazionali BNL d' Italia

Jasmine Paolini conquista i quarti di finale degli Internazionali BNL d'Italia, trionfando sulla lettone Jelena Ostapenko. In un'ora e tre quarti di partita, l'azzurra ha fatto esplodere di gioia il Campo Centrale, chiudendo con un convincente 7-5, 6-2. La Paolini continua a sorprendere e a sognare in questo prestigioso torneo.

JasminePaolini vola ai quarti di finaledegliInternazionali BNL d'Italia. La tennista azzurra ha superato in due set la lettone Jelena Ostapenko facendo esplodere di gioia il Campo Centrale. La Paolini ha chiuso la gara in un'ora e tre quarti, vincendo i due set col punteggio di 7-5 e 6-2. 🔗Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Jasmine Paolini approda ai quarti di finale degli Internazionali BNL d'Italia

Su questo argomento da altre fonti

Wta Stoccarda, Jasmine Paolini approda ai quarti di finale - Jasmine Paolini è approdata ai quarti di finale del "Porsche Tennis Grand Prix" , torneo Wta 500 con montepremi totale pari a 925.661 dollari, che si sta disputando sulla terra rossa indoor della "Porsche Arena" di Stoccarda. La 29enne di Bagni di Lucca, numero 6 del ranking internazionale e quinta favorita del seeding, accompagnata in Germania dal nuovo coach Marc Lopez, ha sconfitto negli ottavi. 🔗Leggi su feedpress.me

JASMINE È TORNATA! Paolini ottiene una grande vittoria contro l’ex n.1 Osaka e approda ai quarti a Miami! - Il tennis italiano ritrova la vera Jasmine Paolini! Dopo un inizio di 2025 complicato, la toscana si rilancia nel WTA 1000 di Miami, qualificandosi per i quarti di finale grazie alla vittoria in rimonta su Naomi Osaka con il punteggio di 3-6 6-4 6-4 dopo due ore e quindici minuti di gioco. Un successo importante al termine di una prestazione decisamente incoraggiante della numero sette del mondo, contro una delle migliori versioni di Osaka degli ultimi mesi. 🔗Leggi su oasport.it

WTA Stoccarda 2025, Jasmine Paolini liquida Eva Lys ed approda agli ottavi - Esordio vincente per Jasmine Paolini nel Porsche Tennis Grand Prix 2025 di tennis: l’azzurra, accreditata della quinta testa di serie, spazza via la wild card tedesca Eva Lys con il netto score di 6-2 6-1, maturato in appena un’ora e cinque minuti di gioco. Agli ottavi l’italiana affronterà, sulla terra battuta indoor del WTA 500 di Stoccarda, in Germania, un’altra wild card di casa, ovvero la teutonica Jule Niemeier. 🔗Leggi su oasport.it

Jasmine Paolini approda ai quarti di finale degli Internazionali BNL d'Italia 2025; Tennis, Jasmine Paolini ai quarti di finale agli Internazionali di Roma; Jasmine Paolini avanza ai quarti degli Internazionali: Una partita di resistenza; Wta Stoccarda, Jasmine Paolini approda ai quarti di finale. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

WTA Roma, Jasmine Paolini vola ai quarti di finale: “Giocare qui è un sogno” - La tennista toscana ha superato in due set la lettone Jelena Ostapenko ed approda tra le prime 8: è la prima italiana a riuscirci in 11 anni ... 🔗msn.com

Jasmine Paolini approda ai quarti di finale degli Internazionali BNL d'Italia - La tennista italiana ha battuto in due set la lettone Jelena Ostapenko accedendo al turno successivo del torneo del Foro Italico nel quale sfiderà Shnaider ... 🔗romatoday.it

Internazionali Roma 2025, Paolini ai quarti: Ostapenko battuta in due set - Prosegue la marcia di Jasmine Paolini agli Internazionali. L’azzurra, numero 5 del ranking, che al Foro non aveva mai superato più di un turno in singolare, approda ai quarti di finale battendo in due ... 🔗msn.com