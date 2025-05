Jasmine Paolini affronterà Shnaider a Roma | una rivincita a metà della finale olimpica

Jasmine Paolini si prepara a sfidare Diana Shnaider ai quarti di finale degli Internazionali d’Italia 2025, una rivincita della finale olimpica. La tennista italiana, testa di serie numero 6, affronterà la russa numero 13 del seeding in un match atteso, mentre in doppio le due sono state rivali. Emozioni e tensione sono già palpabili!

Nei quarti di finale degli Internazionali d'Italia 2025 di tennis, per la parte bassa del tabellone di singolare femminile del torneo WTA 1000 di Roma, la testa di serie numero 6, JasminePaolini sarà opposta alla numero 13 del seeding, la russa Diana Shnaider.In doppio le due sono stati rivali per tre volte: l'azzurra, assieme a Sara Errani, ha battuto la russa, in coppia con la connazionale Mirra Andreeva, nella finale delle Olimpiadi di Parigi 2024 e nelle semifinali di Doha 2025, mentre le russe si sono imposte nel secondo turno degli Australian Open 2025.Un solo precedente, invece, tra JasminePaolini e Diana Shnaider in singolare: nel primo turno degli Australian Open 2024 a spuntarla, in maniera netta, in quell'occasione fu l'azzurra, che si impose con il netto score di 6-3 6-4.

