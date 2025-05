Jannik vince ma per tornare Sinner ci vuole tempo

Jannik Sinner conquista una vittoria al Foro Italico, ma il percorso per il suo pieno ritorno richiede pazienza. Il pubblico è in fibrillazione per la seconda uscita del nostro numero uno, impegnato contro il sorprendente olandese De Jong, reduce da un convincente 6-0 6-2 contro Davidovich-Fokina. Attesa alta per questa sfida nel tennis italiano.

Grande pubblico per la seconda uscita ufficiale di JannikSinner al Foro Italico, e ancora grande curiosità per valutare i progressi del nostro numero uno contro la sorpresa olandese De Jong, proveniente da un clamoroso 6-0 6-2 rifilato a un buon giocatore come Davidovich-Fokina. E il giovane "tulipano" ha confermato le sue qualità anche contro Jannik.Giocatore anomalo, non molto potente ma molto vario nelle soluzioni, con un servizio vigoroso e un'ottima attitudine alla palla corta, colpo con il quale ha fatto spesso male al nostro campione, De Jong si è destreggiato bene. Approfittando di un Sinner sicuramente meno brillante di quello visto contro Navone qualche giorno fa.Un Sinner lontano dal suo standard pre-squalificaSì, perché al di là della buona prova dell'avversario, Jannik è parso molto lontano dal giocatore che avevamo lasciato qualche mese fa.

