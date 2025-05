Jannik Sinner sfida Jesper de Jong ai Masters 1000 di Roma con orario rivisto

Jannik Sinner torna in campo per affrontare Jesper de Jong nel prestigioso torneo Masters 1000 di Roma. Con un orario rivisto, il giovane talento italiano punta a rinvigorire il suo percorso agli Internazionali d’Italia 2025. Una sfida importante che promette emozioni e grande tennis.

JannikSinner ritorna a disputare un match importante nel panorama internazionale, contribuendo a rinvigorire il suo percorso agli Internazionali d'Italia 2025. L'evento, che si svolge presso il prestigioso torneo Masters1000 di Roma, vede il giovane tennista azzurro impegnato ad alzare il livello di gioco dopo un periodo turbolento segnato da squalifica e attese.

