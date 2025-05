Jannik Sinner sbriga la pratica De Jong con qualche errore di troppo Adesso la verità con Cerundolo

Jannik Sinner avanza nel torneo degli Internazionali d'Italia 2025, superando Jesper De Jong con un netto 6-4 6-2. Nonostante alcune imprecisioni, soprattutto nel primo set, il numero uno del mondo si è dimostrato solido, pronto a affrontare ora Facundo Cerundolo nel prossimo incontro. La sua corsa prosegue con determinazione.

Continua il cammino di JannikSinner agli Internazionali d’Italia 2025. Il numero uno del mondo ha sconfitto l’olandese Jesper De Jong, numero 93 del mondo, in due set con il punteggio di 6-4 6-2 in un’ora e trentatré minuti di gioco. qualche incertezza soprattutto nel primo parziale per l’altoatesino, mentre nel secondo l’azzurro allunga e poi sfrutta anche un infortunio al polso dell’avversario, che ha praticamente smesso di giocare.Negli ottavi di finale Sinner troverà proprio quel Francisco Cerundolo che lo aveva battuto nel 2023 nell’ultima sua partecipazione al Foro Italico. Sarà sicuramente la partita più complicata di quelle finora giocate dal numero uno del mondo, che dovrà alzare ulteriormente il proprio livello contro un avversario che sta decisamente bene e che ha ottenuto degli ottimi risultati, avendo raggiunto la semifinale sia a Monaco di Baviera sia a Madrid. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Jannik Sinner sbriga la pratica De Jong con qualche errore di troppo. Adesso la verità con Cerundolo

