Jannik Sinner le Frecce Tricolore lo interrompono? Come reagisce

Jannik Sinner, il fenomeno del tennis italiano, si ferma sotto il calore delle "frecce tricolore". In preparazione per il match contro De Jong al Foro Italico, il campione emozionato si lascia andare a un momento di connessione con il pubblico. Scopriamo come ha reagito a questo toccante incontro durante il suo allenamento.

Anche un campione ComeJannikSinner riesce ancora a emozionarsi. O, per dirla alla Povia, a fare Oooh. Il numero uno al mondo si stava allenando sulla terra rossa del Foro Italico in vista del match contro l'olandese De Jong. Com'era prevedibile, ad assistere alla sua mini-esibizione c'era il pubblico delle grandi occasioni. Poi il celo azzurro di Roma, che fa contrasto con il colore della terra del campo, sembra proprio un dipinto di Monet.Tutti rivolti con gli occhi verso il basso per osservare il ritorno del più forte di tutti. Ma lo spettacolo era da un'altra parte: lassù, nel cielo. La Pattuglia acrobatica nazionale dell'Aereonautica Militare - le FrecceTricolore - ha infatti sorvolato il Foro Italico alle 12.05: proprio quando Sinner e Berrettini si stavano esibendo di fronte ai loro tifosi. 🔗Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner, le Frecce Tricolore lo interrompono? Come reagisce

