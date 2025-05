Jannik Sinner l' avversario cade a terra? Lui lascia tutti a bocca aperta

Jannik Sinner torna in campo e dimostra il suo valore, sorprendendo tutti con un gesto di grande sportività dopo la caduta del suo avversario. La seconda partita si presenta più ostica, ma il numero uno al mondo mantiene la calma e riesce a prevalere, nonostante un pizzico di sfortuna per De Jong. La sua tenacia brilla ancora!

Un campione si vede anche dai piccoli gesti. Più complicata la seconda partita, rispetto all'esordio di JannikSinner dopo lo stop forzato concordato con la Wada. Ma alla fine ad avere la meglio è stato proprio il numero uno al mondo. Complice anche la sfortuna in casa De Jong. Sul finire del secondo set, l'olandese è scivolato nel tentativo di intercettare un colpo dell'azzurro. cadendo, però, si è fatto male al polso. E nonostante i tentativi dei medici di fasciarglielo, De Jong non è più riuscito a infastidire il suo avversario.Quando l'olandese era a terra dolorante, il primo a soccorrerlo è stato proprio JannikSinner. In un nanosecondo, l'azzurro ha scavalcato la rete per accertarsi che il suo avversario stesse bene. Subito dopo, l'altoatesino ha preso un asciugamano per aiutarlo a pulirsi dalla terra rossa.