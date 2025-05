Jannik Sinner la stroncatura di Paolo Bertolucci | Un passo indietro

Jannik Sinner, talento promessa del tennis italiano, si trova al centro di una controversia dopo la stroncatura di Paolo Bertolucci, che mette in dubbio la sua forma attuale. Nonostante la vittoria contro De Jong, esperti come Simone Vagnozzi e Filippo Volandri avvertono che il recupero del “vecchio” Sinner richiederà tempo e pazienza.

Lo avevano ripetuto in tanti. Da Simone Vagnozzi fino a Filippo Volandri. Per ritrovare il vecchio JannikSinner ci vorrà tempo. E non potrebbe essere altrimenti. In fondo il match contro De Jong - vinto peraltro dall'azzurro - è stato solo il secondo dalla fine della sospensione pattuita con la Wada che lo ha tenuto lontano dai campi per tre mesi. Il numero uno al mondo è avanzato ancora un pochino agli Internazionali di Roma. Ma che fatica.All'inizio, il primo set sembrava già archiviato. Sinner era sul 4 a 1, con due break a suo favore. Poi l'olandese ha riacciuffato la partita. E dalle espressioni del numero uno al mondo è parso di vedere un certo disagio. Poi ha prevalso il talento e - forse la fame. Siamo però ancora lontani dal fenomeno che si è portato a casa lo Us Open. ge:kolumbus:liberoquotidiano:42590695 Anche PaoloBertolucci ha sottolineato il piccolo passoindietro di Sinner dopo l'esordio a Roma. 🔗Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner, la stroncatura di Paolo Bertolucci: "Un passo indietro"

Se ne parla anche su altri siti

Jannik Sinner, la rivelazione di Paolo Bertolucci: "Perché è il favorito" - “Non è mai successo nella storia del tennis che un giocatore tra i primi posti mondiali sia stato fermo così tanto tempo non per infortunio. Non so cosa aspettarmi, ma penso possa stupirci e partire a razzo come sempre”. Dice così convinto, nell’intervista a Il Giornale, Paolo Bertolucci, quando parla di Jannik Sinner, arrivato domenica a Roma per la prima conferenza stampa post sospensione, prima dell’inizio degli Internazionali d’Italia, e poi di un allenamento sul Centrale alle 19. 🔗Leggi su liberoquotidiano.it

"Non è scontato che torni subito quello di prima". Jannik Sinner, l'avvertimento choc di Paolo Lorenzi - "Tre mesi senza giocare non sono facili, anche se in questo caso c'è il vantaggio di non essere infortunato. Dovremo essere pazienti, ritrovare subito il proprio miglior tennis non è mai facile”. Paolo Lorenzi è scettico sul futuro stato di forma di Jannik Sinner. Il numero uno al mondo potrebbe mantenere il primato nel ranking Atp. Ma non giocando da febbraio 2025, il suo corpo potrebbe risentirne. 🔗Leggi su liberoquotidiano.it

Paolo Bertolucci si sbilancia sul ritorno di Jannik Sinner a Roma - Il conto alla rovescia sta per finire. La sospensione di Jannik Sinner dal massimo circuito internazionale è prossima ai titoli di coda. Dal 5 maggio l’azzurro potrà mettersi definitivamente alle spalle la vicenda “Closebol”. Un caso che gli ha provocato non pochi turbamenti, visto anche quanto rivelato nell’intervista di ieri sera al TG1 in cui il n.1 del mondo ha anche ammesso di aver pensato di lasciare il tennis. 🔗Leggi su oasport.it

Jannik Sinner, la stroncatura di Paolo Bertolucci: Un passo indietro | .it; Leone XIV non vuole Jannik Sinner: Non portatemi lui | .it; Jannik Sinner perde un punto in allenamento: esplode lo stadio | .it; Jannik Sinner, l'avversario cade a terra? Lui lascia tutti a bocca aperta | .it. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Jannik Sinner torna in campo: il supporto della famiglia dopo la squalifica - Paolo Grilliera anche mamma Siglinde ad assistere sabato in tribuna sul Centrale al rientro del re, ovvero suo figlio Jannik. Quasi volesse farsi un regalo in anticipo per la festa del giorno dopo. 🔗msn.com

Bertolucci commenta l'esordio di Jannik Sinner al Masters 1000 di Roma: l'analisi - Paolo Bertolucci ha commentato l'esordio di Sinner in un editoriale redatto per il quotidiano La Gazzetta dello Sport. "Buona la prima. Banale, ma non scontato. Perché tre mesi di squalifica, peraltro ... 🔗msn.com

Paolo Bertolucci si sbilancia sul ritorno di Sinner: “Per un atleta normale servirebbero 2 tornei, a lui…” - La sospensione di Jannik Sinner dal massimo circuito internazionale ... in onda sui canali di Sky Sport. Paolo Bertolucci, tra i presenti, ha fornito una propria chiave di lettura. 🔗oasport.it