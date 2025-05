Jannik Sinner il gesto strano dopo la vittoria a Roma | cosa significa?

Il ritorno di Jannik Sinner ai BNL Internazionali di Roma ha entusiasmato i fan, culminando in una vittoria convincente contro Mariano Navone. Dopo il match, un gesto particolare con la mano destra ha catturato l'attenzione di tutti. Cosa si cela dietro questo simbolo? Analizziamo il significato dietro la sua espressione e il messaggio trasmesso dal giovane tennista.

Lo stavamo tutti aspettando e il suo rientro in campo è stato clamoroso. JannikSinner ha debuttato ai BNL Internazionali di Roma, vincendo il primo match contro Mariano Navone. I fan non hanno potuto fare a meno di notare il gesto che il tennista ha fatto con la mano destra dopo la vittoria. cosa ha significato? Scopriamolo.Il gesto particolare di JannikSinnerIl ritorno di JannikSinner in campo è stato uno degli eventi più attesi, a fine match Sinner ha sorpreso il pubblico con un gesto particolare con le dita della mano destra, avvicinando pollice e indice a indicare uno spazio piccolo. Leggi anche: — Sinner oggi scende di nuovo in campo, ecco vedere la partita e a che oraInizialmente nessuno aveva capito cosasignificasse, soltanto una volta finito sui social, due utenti hanno ripostato la dedica di Jannik sulla telecamera dopo la vittoria su Navone (“che bello”) accompagnata dall’emoji di quel gesto e dal tag a Sinner. 🔗Leggi su Funweek.it

