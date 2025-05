Jamie Lee Curtis | Ecco perché ho promosso per anni collant e yogurt che ti fanno andare in bagno

Jamie Lee Curtis, icona di Hollywood, ha sorpreso il pubblico con il suo impegno nella promozione di collant e yogurt. Attraverso campagne pubblicitarie per Activia e L'eggs, ha dimostrato che la salute e il benessere possono coesistere con una carriera cinematografica di successo, svelando il suo legame personale con questi prodotti.

Jamie Lee Curtis spiega perché ha promosso come testimonial collant e yogurt per anni, nonostante la sua fiorente carriera cinematografica. Jamie Lee Curtis ha scelto di prestare il volto a spot pubblicitari iconici come quelli di Activia e L'eggs nonostante una carriera cinematografica al top. Il motivo? La maternità. In un'intervista a 60 Minutes, l'attrice racconta come queste campagne le abbiano permesso di rimanere vicina ai suoi figli, conciliando guadagni e vita familiare con un tocco d'autoironia. Jamie Lee Curtis e le pubblicità "da bagno" Nel pieno del suo splendore hollywoodiano, quando recitava in cult come Un pesce di nome Wanda o True Lies, Jamie Lee Curtis prendeva anche decisioni più "terra terra", come diventare testimonial di collant, automobili a . 🔗Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Jamie Lee Curtis: "Ecco perché ho promosso per anni collant e yogurt che ti fanno andare in bagno"

