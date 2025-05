Jacques e Gabriella di Monaco le foto della Prima Comunione con i genitori Alberto II e Charlène Wittstock

I principini, figli di Alberto II e di CharlèneWittstock, hanno ricevuto il sacramento domenica 11 maggio e la famiglia ha condiviso due immagini della giornata, vissuta con grande riserbo 🔗Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Jacques e Gabriella di Monaco, le foto della Prima Comunione con i genitori Alberto II e Charlène Wittstock

Jacques e Gabriella di Monaco hanno ricevuto la Prima Comunione. Tra i due, un gesto tenerissimo. Le foto e il racconto di Amica.it - Domenica 11 maggio è stata una giornata speciale per tutti i bambini che hanno ricevuto la Prima Comunione. In Italia ma anche nel principato di Monaco, dove, a ricevere il sacramento, sono stato i principini Jacques e Gabriella. La famiglia reale monegasca ha pubblicato sui social una serie di immagini della giornata, particolarmente importante per i gemelli ma anche per i loro genitori, il principe Alberto e la principessa Charlene, che hanno condiviso la gioia con i loro figli. 🔗Leggi su amica.it

