Xavier Jacobelli, intervenuto sulle pagine del Corriere dello Sport, analizza il pareggio 1-1 tra Lazio e Juventus, evidenziando le tre ingenuità che hanno complicato il percorso dei bianconeri in questa fase. Con un occhio puntato sulla Champions League, Jacobelli offre una riflessione sulle sfide future. Le sue osservazioni mettono in luce le difficoltà che la squadra di Allegri deve affrontare per mantenere vive le speranze europee.

JacobellicriticosullaJuventus: «Quelle tre ingenuitàhannocomplicato il cammino. Ora per la Champions.». La sua analisi sui bianconeriIntervenuto sulle colonne del Corriere dello Sport Xavier Jacobelli ha commentato il pareggio maturato all’Olimpico tra Lazio e Juventus. Le sue parole.Jacobelli – «L’1-1 fra Baroni e Tudor tiene in corsa entrambi per il quarto posto. Tuttavia, l’espulsione di Kalulu e le ammonizioni di Savona e Thuram, diffidati e quindi squalificati, complicano di molto il cammino dei bianconeri negli ultimi 180? del campionato. La verità è che dopo il rosso rimediato da Yildiz contro il Monza e costato due giornate al turco, la manata dell’ex milanista a Castellanos ha costretto la Juve in dieci contro undici dal 60?. Si è arresa nel finale alla veemente reazione della Lazio, culminata con il palo colpito da Dia (decisivo il guizzo Di Gregorio) e coronata dal gol di Vecino al 96?, aduso segnare reti pesanti per i biancocelesti. 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Jacobelli critico sulla Juventus: «Quelle tre ingenuità hanno complicato il cammino. Ora per la Champions…»

