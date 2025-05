J-POP Manga presenta Occhi di Soshichi Tonari e Junji Ito

Il maestro del J-Horror, Junji Ito, torna con

Il più celebre esponente del J-Horror contemporaneo torna sulla scena con un albo illustrato dalle tavole ipnotiche! J-POP MangapresentaOcchi, disegnato da Junji Ito a partire da soggetto e testi di SoshichiTonari. Un volume unico di grande formato e interamente a colori che farà il suo debutto al Salone Internazionale del Libro di Torino e arriverà in libreria, fumetteria e in tutti gli store online dal 27 maggio.Quante volte vi è sembrato di vedere un volto impresso su una nuvola, tra le fronde di un albero o nel gioco di luce sul vetro di una finestra? E se queste facce non fossero solo un’illusione ottica ma esistessero davvero e una volta viste per la prima volta iniziassero a ricambiare lo sguardo?Occhi è l’adattamento illustrato del racconto di SoshichiTonari vincitore del “Ghost Story Picture Book Contest” indetto dall’editore Iwasaki Shoten. 🔗Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - J-POP Manga presenta Occhi di Soshichi Tonari e Junji Ito

Altre fonti ne stanno dando notizia

IL BOLOGNESE FULVIO BE PRESENTA IL NUOVO SINGOLO “DENTRO AI TUOI OCCHI“ - Dopo “Giravolte nel Blu” e “Faccio come farei” ecco “Dentro ai tuoi occhi”, il nuovo singolo di Fulvio Be, un brano che promette di guidare l’ascoltatore in un viaggio emozionale, esplorando la vulnerabilità e la forza che si intrecciano nelle grandi storie d'amore. Già disponibile nelle principali piattaforme digitali, anche questo pezzo del cantautore e medico bolognese è stato prodotto insieme al noto hitmaker Nicolò Fragile. 🔗Leggi su ilrestodelcarlino.it

Planet Manga presenta I CORTILI DEL CUORE Complete 30th Anniversary Edition - Panini Comics celebra una delle storie che ha conquistato i lettori di tutto il mondo, in occasione del 30° anniversario dalla sua prima pubblicazione: I cortili del cuore, il manga cheracconta di amicizie, sogni e amori nell’ambiente creativo di un’accademia di moda. Il cult che ha consacrato Ai Yazawa – autrice di capolavori come Nana e Paradise Kiss– nel panorama fumettistico internazionale, sarà disponibile in libreria, fumetteria e su Panini. 🔗Leggi su nerdpool.it

J-POP Manga presenta Love is an illusion! di Fargo - Dalla Corea arriva nel catalogo di J-POP Manga una nuova hit di Lezhin, l’editore di Killing Stalking, BJ Alex e Painter of the night! A partire dal 15 aprile approdano in libreria, fumetteria e in tutti gli store online i primi due volumi, raccolti in box, di Love is an illusion! di Fargo.In attesa dell’arrivo sugli scaffali, il box è già disponibile in pre-order sul sito della casa editrice a questo link. 🔗Leggi su nerdpool.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

J-POP Manga: gli annunci di Natale a sorpresa dell'editore; Veil: tutti i dettagli sul volume 1 in arrivo; J-POP Manga: le novità dal Direct 126; J-POP Manga: gli annunci dalla Milan Games Week & Cartoomics. 🔗Su questo argomento da altre fonti

J-POP Manga: le novità di maggio 2025 - J-POP Manga ha svelato tutte le novità e le opere in continuazione che potremo acquistare nel corso di maggio 2025. 🔗akibagamers.it

J-POP Manga ed Edizioni BD: le novità di Maggio 2025 - Maggio 2025 da collezione per J-POP Manga e Edizioni BD: tra horror, storie d’amore e avventure storiche, un mese ricco di titoli cult e novità sorprendenti. 🔗drcommodore.it

J-POP Manga: gli annunci del COMICON Napoli 2025 - J-POP Manga ha approfittato del COMICON Napoli per svelare alcune nuove opere che arriveranno in Italia nel corso dei prossimi mesi. 🔗akibagamers.it