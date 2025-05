Italia maxi incendio in città | Chiudete le finestre tutto distrutto

Una tranquilla serata di metà maggio si è trasformata in un incubo, con un maxi incendio che ha avvolto la città. Le sirene dei mezzi di emergenza hanno interrotto il silenzio, mentre le autorità esortano a chiudere le finestre. Il vecchio Palaghiaccio, simbolo di ricordi, è ridotto in cenere, in un episodio allarmante per la comunità.

Una tranquilla serata di metà maggio si è trasformata in una corsa contro il tempo. Le sirene dei mezzi di emergenza hanno squarciato il silenzio nel quartiere, il vecchio Palaghiaccio, un tempo punto di riferimento per gli amanti del pattinaggio, è stato nuovamente teatro di un episodio preoccupante. Da tempo la struttura, chiusa nel 2023, versa in stato di abbandono e degrado, diventando un rifugio di fortuna per persone senza fissa dimora.L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco ha evitato il peggio. Tuttavia, l’episodio ha riacceso l’attenzione sulla condizione dell’ex Agorà, già segnata da occupazioni abusive e precedenti incendi. Una riqualificazione promessa ma mai realizzata sembra ormai urgente.Le fiamme nella notte: mistero sulle causePoco dopo le 21 di lunedì 12 maggio, una densa colonna di fumo è stata notata sollevarsi dalle pareti esterne dell’ex Palaghiaccio di via dei Ciclamini. 🔗Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Italia, maxi incendio in città: “Chiudete le finestre”, tutto distrutto

Potrebbe interessarti su Zazoom

Previsioni Meteo week end : Maltempo e tempo instabile su gran parte dell’Italia

La prima perturbazione autunnale si avvicina oggi, ma soprattutto domani con temporali compariranno in Sicilia, dove c'è allerta gialla.