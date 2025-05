Italia-Grecia | trattati pazienza e foto ricordo Meloni chiama il time-out

Oggi a Palazzo Chigi si è tenuto un incontro decisivo tra Italia e Grecia, paragonabile a una partita di calcio con colpi di scena e interventi strategici. Meloni ha chiesto un timeout tra trattati e abbracci fotografici, mentre i due Paesi hanno siglato una lunga lista di accordi, trasformando la diplomazia in una vera maratona.

Se la diplomazia fosse uno sport, oggi a Palazzo Chigi avremmo assistito a una partita infinita, con supplementari, rigori e. foto di rito a oltranza. L’incontro bilaterale tra Italia e Grecia, coronato da una lista apparentemente interminabile di accordi, è sembrato più una maratona che una cerimonia istituzionale. La speaker leggeva i nomi dei ministri uno per uno con la solennità di un giudice olimpico, e per ogni nome scattava un applauso, una firma, una stretta di mano e naturalmente una posa degna dell’album del G7.In prima fila, la premier Giorgia Meloni cercava di mantenere il sangue freddo, stretta nel suo tailleur e in quello che appariva sempre più come un loop di protocolli: firma, clic, passo avanti, altra firma, altro clic. Mitsotakis, dal canto suo, osservava con compostezza da statista ellenico, ma un paio di volte si è lasciato andare a un’alzata di sopracciglio che in Grecia potrebbe valere una crisi di governo. 🔗Leggi su Thesocialpost.it