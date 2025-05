Italia-Grecia Pichetto Fratin Sicurezza energetica priorità per entrambi i governi

Il ministro Gilberto Pichetto Fratin ha incontrato il viceministro greco Nikos Tsafos al MASE, prima di partecipare al secondo Vertice intergovernativo Italia-Grecia. La sicurezza energetica emerge come una priorità per entrambi i governi, segnando un passo importante nella cooperazione tra i due paesi.

ROMA (ITALPRESS) – Il ministro dell’Ambiente e della Sicurezzaenergetica, Gilberto PichettoFratin, ha incontrato questa mattina al MASE il viceministro greco all’Energia, Nikos Tsafos, prima di partecipare al secondo Vertice intergovernativo Italia-Grecia che si è tenuto a Villa Doria Pamphilj. “Abbiamo anzitutto concordato – ha dichiarato il Ministro PichettoFratin – che la Sicurezzaenergetica è una priorità per entrambi i nostri governi, non solo rispetto al tema delle forniture esterne ma anche rispetto alla Sicurezza delle infrastrutture critiche e alla sostenibilità delle forniture per aziende e famiglie”.“Italia e Grecia – ha aggiunto il ministro dell’Ambiente – considerano il settore energetico fondamentale per lo sviluppo economico e la creazione di posti di lavoro, con un’attenzione specifica al gas naturale, all’elettricità, all’idrogeno, alla cattura e allo stoccaggio del carbonio (Ccs), alla connettività e alle fonti rinnovabili, aderendo al principio della neutralità tecnologica”. 🔗Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - Italia-Grecia, Pichetto Fratin “Sicurezza energetica priorità per entrambi i governi”

