Italia crolla solaio nel cantiere della scuola elementare | precipitano 6 persone

Un incidente tragico ha avuto luogo in provincia di Roma, dove il crollo di un solaio nel cantiere di una scuola elementare ha provocato la caduta di sei persone. Questo episodio riaccende l’attenzione sulla sicurezza nei cantieri italiani, un tema sempre attuale che pone interrogativi sulle misure di prevenzione e sui controlli effettivi.

Un altro incidente sul lavoro riporta al centro dell’attenzione la sicurezza nei cantieri Italiani. Un tema purtroppo sempre attuale, che continua a sollevare interrogativi sulle misure di prevenzione e i controlli effettivi nei luoghi di costruzione. Questa volta è successo in provincia di Roma, dove una mattinata di lavoro si è trasformata in un momento di paura e caos.Il crollo è avvenuto durante l’edificazione di una nuova scuola primaria. Una struttura destinata ai bambini, ancora in fase di realizzazione, che per poco non si è trasformata in teatro di una tragedia più grave. Solo la fortuna, o forse la prontezza dei soccorsi, ha evitato il peggio.solaiocrolla in cantiere: sei operai feritiIntorno a metà mattina, un solaio ha ceduto all’improvviso all’interno di un cantiere situato tra via Fratelli Bandiera e via Ciro Menotti, a Marino. 🔗Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Italia, crolla solaio nel cantiere della scuola elementare: precipitano 6 persone

Le notizie più recenti da fonti esterne

